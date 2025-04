Cade dal monopattino e muore a 24 anni a Cassino: disposta l’autopsia e sequestrata la cartella clinica

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

È morto in ospedale dopo essere caduto con il monopattino a Cassino, in provincia di Frosinone. Sul caso, però, gli inquirenti vogliono vederci chiaro e ricostruire nel dettaglio cosa possa essere successo allo studente ventiquattrenne Charles Balfour: per questa ragione la procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. Non si esclude l'ipotesi che il giovane, mentre si trovava sul mezzo leggero, sia stato investito da un'automobile o da un altro mezzo.

L'arrivo in ospedale a Cassino

Il ventiquattrenne è arrivato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino dopo essere caduto dal monopattino. Non si esclude, però, che possa essere stato travolto da un veicolo mentre si trovava sul mezzo leggero. È arrivato in ospedale nella notte fra giovedì 3 e venerdì 4 aprile 2025, aveva dei forti dolori. Il giovane è subito stato sottoposto ad una tac alla testa, che non avrebbe dato risultati, così sarebbe stato dimesso alle 3 del mattino. Ha deciso comunque di trascorrere la notte all'interno dell'ospedale, steso su una barella in corridoio. È lì che i medici lo hanno trovato più tardi, ormai in stato catatonico.

Così sono stati effettuati d'urgenza nuovi esami che hanno evidenziato la necessità di sottoporre il giovane ad un delicato intervento per tamponare un'emorragia interna. Gli esami, infatti, hanno evidenziato condizioni più critiche di quanto si pensasse all'inizio: il giovane aveva la milza rotta e gravi lesioni ai reni.

La morte dopo l'operazione e le indagini in corso

A nulla è servito l'intervento d'urgenza a cui è stato sottoposto il ventiquattrenne. Il ventiquattrenne è morto poco dopo. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause della morte. Nel frattempo la Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sul caso, già posta sotto sequestro la cartella clinica. Gli agenti del commissariato di Cassino stanno adesso indagando su richiesta della famiglia per ricostruire l'accaduto e accertare che non siano stati svolti errori nella gestione della vicenda in ospedale.

Oltre alle cartelle cliniche, anche la salma di Charles Balfour è stata posta sotto sequestro: per i prossimi giorni è già stata disposta l'autopsia sul corpo del ventiquattrenne, originario del Ghana e residente a Carpi.