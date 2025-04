Oggi i funerali di Federico Regni, morto a 25 anni in un incidente stradale sulla Castrense

video suggerito

Cordoglio nel comune di Tuscania per la morte di Federico Regni, il giovane di 25 anni deceduto la mattina di domenica 13 aprile sulla Castrense, in provincia di Viterbo. I funerali saranno celebrati oggi.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno oggi, lunedì 14 aprile alle 16, i funerali di Federico Regni, il giovane di 25 anni morto in un incidente stradale sulla Castrense, in provincia di Viterbo. Le esequie saranno celebrate presso la chiesa di San Giovanni Battista ad Arlena di Castro, paese natale della famiglia. Tantissime le persone attese per l'ultimo saluto al ragazzo, deceduto in circostanze tragiche all'alba di domenica, mentre era alla guida della sua auto.

La notizia della morte del ragazzo ha sconvolto il Viterbese. Molti gli amici che in queste ore stanno ricordando Federico Regni sui social, increduli della tragedia appena avvenuta. "La Fulgur Tuscania piange la scomparsa di Federico Regni, ragazzo cresciuto calcisticamente nel nostro settore giovanile, tragicamente venuto a mancare in un incidente – il messaggio di commiato della società sportiva dilettantistica Polisportiva Fulgur Tuscania – Tutta la società – dirigenti, allenatori, atleti, collaboratori e simpatizzanti – si stringe con profondo affetto e dolore attorno alla sua famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze in questo momento di immensa tristezza". "Ciao Fede, non ci sono parole, non è così che doveva andare, avevi tutta una vita davanti e tantissimi sogni anocra da realizzare. Buon ultimo viaggio ragazzo", scrive un altro amico.

L'incidente in cui è morto Federico Regni è avvenuto alle prime luci dell'alba di domenica 13 aprile sulla Castrense, tra i comuni di Tuscania e Montalto di Castro. Per cause che non sono state chiarite, il ragazzo ha perso il controllo della sua auto: è finito prima contro un albero, e poi si è ribaltato fuori strada. Uno schianto tremendo che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che però hanno potuto solo accertarne il decesso. Regni, infatti, è morto praticamente sul colpo.