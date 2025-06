video suggerito

Incidente mortale sulla Terni-Civitavecchia: morto un motociclista di 54 anni Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno, sulla SS675 "Umbro Laziale" Terni-Civitavecchia. Ha perso la vita un motociclista di 54 anni.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno, sulla SS675 "Umbro Laziale" Terni-Civitavecchia. Al chilometro 38,1 un motociclista ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è finito a terra. La vittima è un uomo di 54 anni.

Stando a quanto si apprende, il motociclista era originario di Roma ma residente a Trevi. Viaggiava in direzione di Orte quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è finito rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare il 54enne, ma senza successo. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Viterbo.

Il traffico verso Orte ha subito forti rallentamenti fino a pomeriggio inoltrato. Presenti sul luogo dell'incidente, in località Vasanello, anche le squadre Anas e la polizia locale per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.