Chi era Thomas Castellucci, morto a 19 anni in un incidente a Cisterna di Latina Aveva 19 anni Thomas Castellucci, la vittima dell'incidente avvenuto questa mattina alla periferia di Cisterna di Latina. Lunedì i funerali.

A cura di Redazione Roma

Si chiamava Thomas Castellucci il ragazzo di diciannove anni che ha perso la vita in un incidente stradale a Cisterna di Latina, avvenuto nella mattina di oggi, sabato 28 giugno. Il ragazzo si trovava alla guida della sua auto, una Citroën C3, quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada. L'auto ha sfondato il guardrail finendo per precipitare contro un albero e poi finendo contro il muro di cinta di un'abitazione.

L'incidente in cui ha perso la vita Thomas Castellucci a Cisterna

L'impatto, violentissimo come mostrato dalle tragiche immagini dell'auto incidentata non gli ha lasciato scampo: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'incidente è avvenuto alla periferia di Cisterno, lungo via Nettuno in località Olmobello. Da quanto appurato finora nel sinistro non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Lunedì 30 giugno i funerali del 19enne morto in un incidente

La morte di un ragazzo così giovane ha lasciato impietrita l'intera comunità cittadina. Amici, compagni di studio e familiari si stanno stringendo in queste ore al dolore della famiglia molto conosciuta in città. I funerali di Thomas si terranno presso la chiesa di San Francesco D’Assisi il prossimo lunedì 30 giugno alle 16.00, proprio nella chiesa dove il papà è diaconono.

Strade di sangue a Roma: due centauri morti nelle ultime 24 ore

Due incidenti mortali si sono verificati nelle ultime 24 ore anche a Roma. Nella notte tra venerdì e sabato su via Trionfale un uomo di cinquant'anni ha perso il controllo della sua moto finendo per cadere rovinosamente sull'asfalto. Verso le 16.00 di oggi pomeriggio un incidente con modalità analoghe è avvenuto invece su via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove ha perso la vita un uomo di 43 anni.