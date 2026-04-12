È il manager Luca Simonassi il 59enne morto nell’incidente a Catania: era di Cisterna di Latina

Era originario di Cisterna di Latina Luca Simonassi, manager ed ex direttore commerciale di Sibeg. Il 59enne è morto in moto in un incidente contro un guardrail a Catania.

Luca Simonassi

Si chiamava Luca Simonassi ed era l'ex direttore commerciale di Sibeg il cinquantanovenne morto nell'incidente in moto lungo la A18 a Catania, in Sicilia. Il sinistro è avvenuto venerdì scorso 10 aprile, mentre si trovava sull'isola per lavoro. Simonassi era originario di Cisterna di Latina ma residente a Milano. Sua moglie Silvia ha annunciato che nelle prossime settimane verrà organizzata una commemorazione a Latina. Oggi dalle 10:30 alle 13:00 c'è stato l'ultimo saluto in territorio siciliano nella camera mortuaria del cimitero di San Gregorio.

Tanti i messaggi di cordoglio per Luca Simonassi

La notizia della scomparsa improvvisa di Luca Simonassi si è diffusa rapidamente. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia e i ricordi di esperienze condivise comparsi sui social network. In molti lo ricordano come un professionista stimato. "Eri una persona straordinaria, rispettosa, educata, stimata, dal cuore d'oro! – così lo ricorda Gilda in un messaggio – Tutti ti amavano e lascerai a ognuno di noi un fantastico ricordo".

L'incidente in moto in cui è morto Luca Simonassi

Luca Simonassi era ex direttore commerciale di Sibeg, l’imbottigliatore siciliano autorizzato che si occupa della produzione, imbottigliamento, distribuzione e sviluppo dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company, per il quale ha lavorato dal 2017 al 2025. Al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Simonassi si trovava in sella a una moto e stava percorrendo la A18 Messina-Catania in direzione San Gregorio quando, improvvisamente, per cause non note, ha perso il controllo alla guida ed è finito contro un guardrail. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con l'ambulanza, ma non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.