Incidente sulla Castrense, auto finisce contro un albero e si ribalta: Federico Regni muore a 25 anni

A cura di Alessia Rabbai

Si chiamava Federico Regni e aveva venticinque anni il ragazzo morto sulla strada Castrense in provincia di Viterbo. L'incidente è avvenuto nel territorio tra i Comuni di Tuscania e Montalto di Castro nella mattinata presto di oggi, domenica 13 aprile. Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero, per poi ribaltarsi fuoristrada. Sul sinistro indagano i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica.

Il 7 aprile scorso un'altra vittima della strada nel Viterbese, Michele Alfieri è morto a quarantotto anni sulla strada provinciale 11. A Roma invece, a mezzanotte in zona Eur-Torrino, un ragazzo di ventisei anni è morto, dopo aver sbandato ed essere finito contro un albero in via della Grande Muraglia.

Finisce con l'auto contro un albero e si ribalta fuoristrada

Secondo quanto appreso finora al momento dell'incidente era mattina presto, Federico Regni era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada Castrense quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo al volante, ha sbandato ed è finito contro un albero all'altezza del quinto chilometro. Poi la sua macchina è finita fuoristrada in un campo che costeggia la carreggiata e si è ribaltata. Un impatto violento che non ha purtroppo lasciato scampo al venticinquenne.

Inutili i soccorsi

Sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la segnalazione dell'incidente è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di rito, al momento pare che si sia trattato di un incidente autonomo, non risultano coinvolti altri veicoli.