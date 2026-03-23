Simone Ciapetti è il 36enne morto nell’incidente tra due auto sull’A12 a Civitavecchia

Simone Ciapetti

Si chiamava Simone Ciapetti il trentaseienne morto in un incidente stradale lungo l'autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Il sinistro è avvenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo nel tratto compreso tra Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord. A scontrarsi sono state due auto, per il trentaseienne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. La notizia della sua scomparsa improvvisa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta attorno alla famiglia di Simone, in attesa dei funerali, per dargli l'ultimo saluto. Simone era originario di Soriano al Cimino, ma viveva a Viterbo, dove aveva svolto diversi lavori. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia stradale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 22. Simone Ciapetti era alla guida della sua auto e stava percorrendo l'autostrada A12 quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'altra auto nel tratto compreso tra Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord, in direzione Rosignano. L'impatto è stato violento e Simone è deceduto sul posto. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico bloccato e lunghe code. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia stradale, che si sono occupati di gestire la viabilità per agevolare le operazioni di soccorso. Hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte di chi era alla guida. Sul posto anche il personale di Autostrade per l'Italia. Terminate le verifiche i due veicoli sono stati rimossi e la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.