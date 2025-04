video suggerito

Michele Alfieri morto nell'incidente frontale a Vetralla: disposta l'autopsia Indagato per omicidio stradale l'uomo al volante della Ford Fiesta che si è schiantata contro la Fiat Panda guidata da Michele Alfieri, morto sul colpo dopo il frontale. Disposta l'autopsia sul corpo.

A cura di Beatrice Tominic

Michele Alfieri, morto nello scontro a Vetralla.

Ordinata l'autopsia sul corpo di Michele Alfieri, il quarantottenne morto nello scontro sulla strada provinciale 11 che collega Vetralla a Tuscania, nel Viterbese. L'uomo si trovava all guida della sua Fiat Panda, quando c'è stato il violento impatto contro una Ford Fiesta che arrivava in direzione opposta.

L'impatto è stato fortissimo.Nello scontro Michele Alfieri ha perso la vita sul colpo. Sul luogo dello schianto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo della vittima e i carabinieri di Viterbo che hanno effettuato i rilievi e poi hanno fatto scattare le indagini. Indagato per omicidio stradale l'uomo che si trovava al volante dell'altra automobile.

Le indagini sul tragico scontro a Vetralla

Il terribile incidente si è verificato nella mattina di lunedì 7 aprile, verso le 6.50, lungo la provinciale 11 Vetrallese, al chilometro 10+200, a Viterbo. Sul posto, come anticipato, sono arrivati i carabinieri che hanno subito posto sotto sequestro le automobili, e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, dopo aver dichiarato il decesso del quarantottenne, hanno preso in carico l'altro conducente, un quarantacinquenne residente a Tuscania.

Quest'ultimo è poi finito nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale "per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza e nella violazione dell’articolo 141 del Codice della strada", come riportati dagli avvocati della famiglia di Alfieri, dello Studio3A-Valore S.p.A.

L'autopsia sul corpo

Nel frattempo il sostituto procuratore ha ordinato l'esame autoptico per accertare le cause della morte del quarantottenne che sarà svolto dalla medica legale Anna Maria Manta, della Medicina legale dell’Università La Sapienza di Roma, che procederà a seguire. Una volta conclusa l'autopsia, l'autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta alla sepoltura e i familiari di Alfieri potranno fissare la data dei funerali.

Chi era Michele Alfieri

Michele Alfieri era molto conosciuto nella zona. Residente a Vetralla, per anni ha vissuto a Tuscania. Lascia la compagna, i loro due figli piccoli, i genitori e un fratello. In molti hanno già espresso il loro dolore e cordoglio con un messaggio sui social dedicato al quarantottenne. "La tua persona non sarà mai più dimenticata da chiunque abbia avuto modo di conoscerti e stimarti", ha scritto un amico. I funerali saranno disposti dopo gli esami autoptici.