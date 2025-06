video suggerito

Grave incidente a Sabaudia tra pullman Cotral e scooter: morto un ragazzo di 15 anni Tragedia lungo la strada Litoranea a Sabaudia, dove un 15enne è morto in un incidente tra il suo scooter e un pullman Cotral.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente lungo la strada Litoranea a Sabaudia (Foto di Latina Oggi)

Grave incidente stradale lungo la strada Litoranea nel Comune di Sabaudia. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno, nel territorio della provincia di Latina. La vittima è un ragazzo di quindici anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi sono stati un pullman Cotral del trasporto locale e lo scooter in sella del quale viaggiava l'adolescente. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia stradale.

Come ricostruito dalla testata locale Latina Oggi, al momento dell'accaduto il quindicenne era alla guida del suo scooter e stava percorrendo la strada Litoranea. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un pullman tra gli incroci con via Colle Piuccio e la Migliara 53. L'impatto è stato violento, il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto.

La scena è accaduta davanti agli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nell'incidente e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi. Il personale sanitario giunto sul posto a sirene spiegate ha provato a rianimare il giovane, purtroppo senza esito. Il quindicenne è deceduto a causa delle ferite e dei traumi gravissimi, che non gli hanno lasciato scampo.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code nel pomeriggio lungo la strada Litoranea. Il tratto coinvolto nell'incidente è stato chiuso temporaneamente, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi in sicurezza. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia stradale, della locale e i carabinieri a supporto delle operazioni. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria.