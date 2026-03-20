Incidente a Guidonia ieri sera, scontro fra due moto: morto un 19enne, gravissimo l’altro giovane

Marco Croitoru, morto nello scontro a Guidonia Montecelio.

Stavano viaggiando in sella alle loro moto, quando si sono scontrati. Nell'incidente, avvenuto ieri sera in via di Casal Bianco, nel comune di Guidonia Montecelio alle porte della Capitale, uno dei due centauri è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. Il primo aveva 19 anni e si chiamava Marco Croitoru. L'altro, prontamente trasportato in ospedale al pronto soccorso, ne ha 24.

L'allarme è scattato subito dopo lo schianto e in breve tempo i soccorritori hanno raggiunto la zona in cui è avvenuto l'incidente.

Incidente mortale a Guidonia: l'arrivo dei soccorritori

Lo schianto è avvenuto verso le 21.30 di ieri, giovedì 19 marzo, a Guidonia Montecelio, sulla provinciale 28bis, nota anche come "48" che collega Roma al comune alle porte della Capitale. L'impatto è avvenuto all'altezza del distributore di benzina. Non appena avvenuto lo scontro, sono stati allertati i soccorsi. In breve tempo sono arrivati gli agenti dei commissariati di Tivoli e del Prenestino, quelli della polizia stradale e gli operatori del pronto soccorso sanitario.

I primi si sono messi immediatamente al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dello schianto, iniziando a svolgere i rilievi necessari. Inoltre si sono occupati della gestione del tratto stradale interessato e della mobilità, mettendo in sicurezza l'area coinvolta. I due motorini sono stati entrambi posti sotto sequestro: al vaglio degli agenti i video delle telecamere di sicurezza del distributore dell'area di servizio che si trova accanto a dove è avvenuto lo schianto.

Morto a 19 anni Marco Croitoru

Una volta raggiunto il luogo dello scontro, gli operatori del pronto soccorso sanitario si sono precipitati verso il diciannovenne. Hanno provato a rianimarlo in ogni modo, ma per lui non c'è stato più niente da fare. Il giovane, nato in Romania, era residente a Guidonia Montecelio. Ancora in condizioni gravi l'altro motociclista, un ventiquattrenne originario di Reggio Calabria, che era in sella all'altro scooter: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, a poco più di 10 chilometri di distanza dal luogo dell'impatto.