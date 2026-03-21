Incidente nella notte sulla Colombo tra auto e microcar: morto un ragazzo di 17 anni

Tragedia nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma dove un ragazzo di diciassette anni è morto in uno scontro tra microcar e auto.

Immagine di repertorio (iStock)

Un ragazzo di diciassette anni è morto in un incidente stradale lungo via Cristoforo Colombo a Roma. Il sinistro è avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo. A scontrarsi sono state una microcar nella quale viaggiava il giovane e un'auto. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento del tragico incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di diciassette anni erano circa le ore 2. Il giovane era alla guida di una microcar Ligier e stava percorrendo via Cristoforo Colombo quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è socntrato con un'auto, una Toyota Yaris all'altezza del chilometro 12.600 nella carreggiata centrale con direzione Ostia. Un impatto violento.

Un morto e due feriti nell'incidente sulla Colombo

Lo scontro si è verificato davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi per alcune persone rimaste coinvolte in un incidente stradale, tra le quali un ragazzo fin da subito gravissimo. Sul luogo dell'incidente ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Per il diciassettenne non c'è stato purtroppo nulla da fare: è deceduto sul posto. I sanitari hanno preso in carico il passeggero della microcar e l'uomo di cinquantatré anni alla guida della macchina, entrambi feriti e trasportati in ospedale per le cure del caso. L'automobilista portato al San Camillo come da prassi è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.

Veicoli sequestrati

Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del IX Gruppo Eur, che hanno svolto i rilievi di rito, indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte di chi era alla guida. I due veicoli rimasti coinvolti nello scontro sono stati sequestrati per successivi accertamenti. La salma del giovane, terminate le verfiche sul posto, è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria.