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Incidente tra moto e auto alla Stazione Tuscolana, morto il motociclista 33enne

Grave incidente stradale vicino alla stazione Tuscolana a Roma, dove un 33enne è morto nello scontro tra la sua moto e un’auto guidata da un 30enne.
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A cura di Alessia Rabbai
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Immagine di repertorio (iStock)
Immagine di repertorio (iStock)

Un uomo di trentatré anni è morto in un grave incidente stradale in via Mestre, vicino alla Stazione Tuscolana a Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo. A scontrarsi sono state un'auto e una moto, ad avere la peggio il motociclista, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente il trentatreenne era in sella alla sua moto Suzuki Burgman e stava percorrendo via Mestre quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto, una Toyota Yaris, all'altezza via Monselice vicino alla Stazione Tuscolana.

L'impatto tra i due veicoli è stato violento: il motociclista sbalzato dalla sella è finito sull'asfalto ed è deceduto sul posto. Il personale sanitario giunto sul luogo del sinistro non ha potuto fare nulla per salvarlo. L'automobilista trentenne è stato invece accompagnato all'ospedale San Giovanni Addolorata per essere sottoposto come da prassi agli accertamenti di alcol e droga nel sangue. Presenti diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

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