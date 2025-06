video suggerito

È morto in un incidente stradale l'ex sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet L'esponente politico del Movimento 5 Stelle è morto in un incidente mentre viaggiava sulla sua moto. Michel Barbet è stato sindaco di Guidonia Montecelio tra il 2017 e il 2022.

A cura di Redazione Roma

È morto Michel Barbet, protagonista di una stagione politica nel Lazio come esponente del Movimento 5 Stelle, e sindaco di Guidonia Montecelio tra il 2017 e il 2022. A renderlo noto è l'attuale sindaco del comune alle porte di Roma, Mauro Lombardo.

"Ne ricordiamo l'impegno politico, sociale e nell'associazionismo locale e non solo – scrive il primo cittadino – Ci uniamo al dolore dalla famiglia per la sua prematura scomparsa". L'amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha poi fatto sapere che proclamerà una giornata di lutto cittadino quando si terranno le esequie.

Barbet è morto in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 14 giugno, al confine tra Roma e Tivoli su via Polense. Nello schianto tra un'auto e la moto sulla quale viaggiava l'esponente politico locale, Barbet è rimasto ucciso sul colpo. Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dichiarazioni di stima e condoglianze stanno arrivando in questi minuti da tutto il mondo politico senza distinzione di schieramento. Tra i primi a ricordarlo il sindaco di Roma: "Il Sindaco Roberto Gualtieri e la Città metropolitana di Roma Capitale si stringono al dolore della famiglia, della comunità di Guidonia Montecelio e del Movimento 5 Stelle per la perdita improvvisa di Michel Barbet, sindaco di Guidonia Montecelio fra il 2017 e il 2022. La comunità metropolitana perde un uomo per bene, leale e affidabile, da sempre in prima linea per la sua comunità. Ai suoi familiari, ai suoi cari e al Partito le più sentite condoglianze".

A stretto giro il cordoglio di Giuseppe Conte: "Il M5s con te perde una persona che non ha mai esaurito il suo entusiasmo per l'impegno sociale, per l'ascolto dei bisogni dei concittadini, che è sempre stato in prima linea per le battaglie e i valori in cui crediamo, che si è anche assunto in prima persona responsabilità dirette come sindaco della propria comunità cittadina. Ci stringiamo con tutta la nostra più forte commozione ai suoi cari, ai tanti amici, alla nostra comunita' di Guidonia Montecelio".

"Oggi abbiamo ricevuto una di quelle notizie che non avremmo mai voluto ricevere. Michel Barbet, che è stato sindaco M5s di Guidonia, à scomparso in un tragico incidente. Michel e' stato molto più di un sindaco: è stato un uomo autentico, generoso, sempre vicino ai cittadini. Nel Movimento 5 Stelle ha rappresentato un esempio di dedizione e umiltà, mettendo sempre la sua comunità davanti ad ogni cosa. Alla sua famiglia, alla comunità di Guidonia e a tutta la Città Metropolitana di Roma, che gli ha voluto bene, va il nostro abbraccio più sincero. Ciao, Michel". Così il Movimento 5 Stelle in un post su Facebook.