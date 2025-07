Muore sepolto in spiaggia scavando una buca a Montalto di Castro: autopsia sulla salma del 17enne

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del 17enne morto sepolto in spiaggia a Montalto di Castro il 10 luglio scorso. I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni.

La buca in spiaggia a Montalto di Castro

Sulla salma del diciassettenne morto sepolto in spiaggia a Montalto di Castro è stata disposta l'autopsia, effettuatta all'Istituto di medicina legale del Verano a Roma. I risultati degli esami autoptici serviranno agli inquirenti ad aggiungere tasselli alla drammatica vicenda accaduta giovedì pomeriggio 10 luglio scorso nel Viterbese. Ad occuparsi delle indagini è la Procura della Repubblica di Civitavecchia. Da chiarire esattamente è come e perché sia morto l'adolescente, che stava giocando insieme alla sorella e a due fratelli in vacanza con i genitori.

Il ragazzo scava un tunnel e viene sepolto dalla sabbia

Secondo quanto ricostruito finora nei momenti precedenti alla tragedia il diciassettenne era in spiaggia a Montalto di Castro con la sua famiglia in un tratto libero non molto distante dal campeggio California. Stava giocando con sua sorella e con i suoi due fratellini, scavando una buca nella sabbia, forse un tunnel con due accessi, per passare da una parte all'altra. La dinamica esatta di quanto è accaduto dopo è ancora in fase di ricostruzione, le indagini sono in corso. Da una prima ricostruzione pare che il ragazzo è entrato all'interno della buca, profonda circa un metro e mezzo, che ad un certo punto le pareti abbiano ceduto e che la sabbia sia caduta dentro, coprendolo completamente. Tutto sarebbe avvenuto in pochi istanti.

I genitori del diciassettenne non vedendolo più hanno iniziato a cercarlo, ad indicare il punto in cui si trovava è stato uno dei fratelli, di cinque anni. Nel frattempo è arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un minore le cui condizioni di salute sembravano gravissime. Le persone che erano presenti in spiaggia in quel momento hanno aiutato i genitori, scavando a mani nude tra la sabbia. Quando il giovane è stato tirato fuori era già morto, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Indagini in corso, ascoltate varie persone

Sulla spiaggia di Montalto di Castro è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, tra i quali anche un'eliambulanza, che però non è purtroppo servita. Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri della Compagnia di Tuscania, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcune persone, tra le quali anche i genitori, per ricostruire le dinamica esatta dell'accaduto. Si attendono i risultati dell'autopsia per completare il quadro della vicenda.