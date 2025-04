Scontro frontale tra auto a Vetralla, la vittima è il 49enne Michele Alfieri

video suggerito

Si chiamava Michele Alfieri l'uomo di 49 anni deceduto ieri in uno scontro tra auto a Vetralla. L'incidente è avvenuto alle 7 del mattino: grave anche il conducente dell'altra vettura.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Michele Alfieri l'uomo di 49 anni deceduto ieri in un tragico incidente a Vetralla, in provincia di Viterbo. La tragedia ieri mattina alle 7 al chilometro 10,600 della Vetrallese, la provinciale 10 che collega Vetralla a Tuscania. Per cause ancora da chiarire Alfieri si è scontrato con un'auto che proveniva dall'opposto senso di marcia. L'impatto è stato tremendo, con la vettura ridotta a un ammasso di lamiere. Per Michele Alfieri, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ferita anche l'altra persona rimasta coinvolta nell'incidente, un uomo di 40 anni trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Rosa per essere preso in carico dai medici. Le sue ferite sono molto gravi, ma non dovrebbe essere fortunatamente in pericolo di vita.

"Rip Michele, la tua persona non sarà mai più dimenticata da chiunque abbia avuto modo di conoscerti e stimarti. Veglia sulla tua famiglia da lassù", il messaggio straziante di un amico. "Non ti dimenticheremo mai", fa eco un altro. Il giovane, originario di Tuscania, viveva a Vetralla, dove era molto noto e stimato.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco. I militari hanno condotto i rilievi per gli accertamenti sulla dinamica, al momento ancora poco chiara. Non è escluso che alla base dell'incidente vi sia stato un sorpasso azzardato da parte di uno dei due conducenti. La salma è a disposizione della procura, che adesso deve decidere quando dare il nulla osta e restituire la salma ai familiari, che potranno così celebrare i funerali e dare l'ultimo saluto ad Alfieri.