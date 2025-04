video suggerito

Incidente al Torrino, perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero: morto un 26enne Un 26enne è morto a mezzanotte di oggi in un incidente in via della Grande Muraglia in zona Torrino-Eur a Roma. Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un albero.

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di ventisei anni è morto in un incidente stradale in via della Grande Muraglia in zona Eur-Torrino a Roma. Il sinistro si è verificato verso la mezzanotte tra sabato 12 e domenica 13 aprile. Il giovane ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un albero. Inutili i soccorsi, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Sbanda con l'auto e finisce contro un albero

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente era circa mezzanotte, il ventiseienne era alla guida della sua auto, una Mini Cooper, e stava percorrendo via della Grande Muraglia in zona Eur-Torrino. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è finito contro un albero sullo spartitraffico centrale all'altezza del civico 338.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza, per un automobilista le cui condizioni di salute sembravano disperate. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario, che ha cercato di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio. Purtroppo è stato necessario constatare il decesso del giovane.

Non risultano coinvolti altri veicoli, indagini in corso

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del X Gruppo Mare. La macchina è stata sequestrata come da prassi per successivi accertamenti. La strada è stata chiusa temporaneamente con l'auto dei colleghi del Gruppo Eur, per svolgere i rilievi, poi riaperta. Da quanto si apprende nel sinistro non risulterebbero coinvolti altri veicoli, ma le indagini sono in corso, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma del ventiseienne è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.