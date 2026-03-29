È Chiara Tenore la 22enne morta nell’incidente tra auto e camion a Sermoneta, gravissimo il cognato

Chiara Tenore

Si chiamava Chiara Tenore e aveva ventidue anni la ragazza morta in un incidente stradale all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata nel Comune di Sermoneta in provincia di Latina nella serata di venerdì scorso 27 marzo. Nello scontro che ha coinvolto la sua auto e un camion è rimasto gravamente ferito suo cognato trentanovenne, soccorso e trasportato in ospedale con l'eliambulanza. Illeso il conducente del mezzo pesante, un uomo di quarantuno anni. Sul sinistro indagano i carabinieri della stazione di Sermoneta.

I messaggi d'addio per Chiara Tenore

La notizia della drammatica e prematura scomparsa di Chiara Tenore si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che venga fissata la data dei funerali per darle l'ultimo saluto. Tanti i messaggi d'addio, arrivati ai genitori e pubblicati sui social network, come quello di Elisa: "Questa foto te l'ho scattata due settimane fa…Tu intenta a scegliere il tuo lato migliore, bella come il sole, pazza, pazza della vita, delle amicizie…Tu amore mio hai lasciato un vuoto incolmabile. Le tue frasi in dialetto al bar che rallegravano, quel viso che dava gioia…Vola alto anima bella". Chiara faceva la barista e lavorava in un bar di Pontenuovo.

L'incidente tra auto e camion in cui è morta Chiara Tenore

Al momento dell'incidente Chiara Tenore era alla guida di un'auto, una Toyota Aygo. Nel sedile del passeggero c'era suo cognato. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la macchina si è scontrata con un camion all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata nella zona industriale di Sermoneta. L'impatto è stato violento e per Chiara purtroppo il decesso è avvenuto sul posto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un grave incidente stradale nel quale erano rimaste coinvolte diverse persone è giunto il personale sanitario.

Gli operatori non hanno potuto fare nulla per Chiara, mentre hanno preso in carico il trentanovenne. L'uomo, gravissimo, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, affidato ai medici e sottoposto alle cure del caso. Il conducente del camion è rimasto illeso. Presenti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.