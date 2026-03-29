È Ivan Sartori il 26enne morto in moto ad Anzio, lo scontro con un’auto parcheggiata

Ivan Sartori aveva 26 anni ed è morto in un incidente ad Anzio nella serata di venerdì 27 marzo scorso. La sua moto è finita contro un’auto parcheggiata ed è stato sbalzato via.

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Strade di sangue nel Lazio, dove ci sono stati diversi incidenti stradali mortali tra i giorni scorsi e le ultime ore. Uno di questi è il sinistro in cui è morto Ivan Sartori, ventisei anni. L'incidente è avvenuto lungo la riviera Mallozzi nel Comune di Anzio, in provincia di Roma nella serata di venerdì scorso 27 marzo. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto ed è finito contro un'auto parcheggiata. Sul posto per gli accertamenti di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato locale. Ivan era residente ad Anzio.

Ivan Sartori finito con la moto contro un'auto parcheggiata

Erano circa le ore 21 quando Ivan Sartori era in sella alla sua moto KTM e stava percorrendo la riviera Mallozzi quando, per cause non note, è finito contro un'auto parcheggiata. L'impatto è stato violento, sbalzato dalla sella, è finito sull'asfalto. L'incidente è avvenuto davanti ad alcuni passanti, che si sono fermati a prestargli i primi soccorsi e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, per un motociclista, le cui condizioni di salute sono parse fin da subito gravissime.

Ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario, che ha cercato di rianimare il giovane, purtroppo senza riuscirci. Il decesso è infatti sopraggiunto sul posto a causa dei traumi e delle ferite gravissime. Presenti i poliziotti per i rilievi scientifici, per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Forse il motociclista è stato colto da un colpo di sonno o da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo alla guida. La moto è stata sequestrata per eventuali successivi accertamenti. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio e verrà riconsegnata alla famiglia per i funerali.

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Altri due morti in incidenti stradali nel Lazio

Nel Lazio ci sono stati diversi incidenti stradali tra venerdì e scorso e domenica mattina. Questa mattina a Roma un uomo di trentatré anni è morto in uno scontro tra la sua moto Suzuki Burgman e un'auto Toyota Yaris guidata da un trentenne, che è stato sottoposto ai test per alcol e droga. Lo scontro è avvenuto tra via Mestre e via Monselice vicino alla stazione Tuscolana. Venerdì scorso 27 marzo a Sermoneta in provincia di Latina Chiara Tenore è morta a ventidue anni in un incidente tra la sua auto Toyota Aygo e un camion, che si sono scontrati all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata. Gravemente ferito il cognato che viaggiava come passeggero, soccorso e trasportato con l'eliambulanza in ospedale.