Incidente alla Bufalotta, jeep sbanda e si ribalta: Sebastian muore a 25 anni, feriti tre amici Sebastian Cosmin Adalscatei è morto a 25 anni lunedì scorso in un incidente in zona Bufalotta a Roma. L'auto sulla quale viaggiava con altre tre persone si è ribaltata, forse a causa di un gruppo di cinghiali.

A cura di Alessia Rabbai

Sarebbe stato un gruppo di cinghiali che ha invaso via Santa Colomba a far sbandare e ribaltare la jeep a bordo della quale viaggiava Sebastian Cosmin Adalscatei insieme ai suoi amici. Il venticinquenne, un ragazzo di origini romene, è morto, mentre le altre tre persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente non rischiano di morire. L'incidente stradale è avvenuto nella Riserva naturale della Marcigliana in zona Bufalotta a Roma nella notte di lunedì scorso 23 giugno.

Secondo le informazioni apprese al momento del sinistro Sebastian era a bordo di una jeep Cherokee, guidata da un trentottenne romano. Insieme a lui viaggiavano anche altri due amici di ventotto e quarantotto anni, connazionali della vittima.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sono giunti diversi mezzi di soccorso. Per Sebastian non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, il decesso è avvenuto sul posto. Il personale sanitario ha invece soccorso le altre tre persone che erano con lui e le ha trasportate in ospedale, per gli accertamenti del caso.

Da quanto si apprende non rischiano di morire. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Sapienza. I vigili urbani hanno svolto i rilievi scientifici e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità giudiziaria per gli esami, poi restituita alla famiglia per i funerali.