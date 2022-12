Bimbe si perdono nel Villaggio di Natale di Villa Borghese: i poliziotti le riaffidano ai genitori Momenti di apprensione per due bambine di 4 e 8 anni che si sono perse nel Villaggio di Villa Borghese. I poliziotti le hanno riaffidate ai genitori.

A cura di Alessia Rabbai

I poliziotti con i bimbi nel villaggio di Natale di Villa Borghese

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si erano perse all'interno del grande Villaggio di Natale di Villa Borghese, ma i poliziotti le hanno trovate e riconsegnate ai genitori. A pubblicare la notizia la Questura di Roma, nella foto che immortala il momento commovente ci sono le due bimbe insieme a tre agenti della Polizia di Stato. I fatti risalgono a domenica scorsa 11 dicembre, quando le sorelline olandesi di origine italiana di quattro e otto anni erano insieme ai genitori al Christmas World, il villaggio di Natale più grande d'Europa. Un pomeriggio da trascorrere in allegria e spensieratezza, all'insegna di attrazioni, luminarie natalizie, spettacoli e animazione nella suggestiva cornice della villa romana, che ha visto accadere un episodio spiacevole, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine.

Le bimbe spaventate erano in lacrime

Le due bambine, forse impegnate a godersi il villaggio, si sono allontanate troppo dai genitori e non li hanno più trovati. La loro presenza non è passata inosservata al personale di turno. Vedendole in lacrime e spaventate, i dipendenti le hanno prese in custodia e chiamato la polizia. Sul posto ricevuta la segnalazione in pochi minuti sono arrivati i poliziotti della Polibike dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli agenti hanno trovato le bambine alla biglietteria. Fortunatamente stavano bene e hanno chiesto loro cosa fosse successo. Le piccole hanno risposto che si erano perse mentre passeggiavano con i genitori.

I poliziotti hanno offerto loro acqua e biscotti

I poliziotti le hanno rincuorate e insieme al personale del villaggio hanno offerto loro acqua e biscotti. Poi usando gli altoparlanti presenti nella struttura hanno annunciato il loro smarrimento, invitando i genitori a presentarsi alla biglietteria, dove avrebbero ritrovato le figlie. I genitori dopo aver ascoltato l'annuncio in pochi secondo le hanno raggiunte e riabbracciarte commossi, ringrazionado i poliziotti e il personale del villaggio per essersi presi cura di loro e avergliele riconsegnate sane e salve. Così le piccole sono tornate a casa.