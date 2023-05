Video di Berlusconi dall’ospedale: “Siamo i santi laici”, Salvini: “Ha ancora tanto da dire e da dare” Ieri Berlusconi ha diffuso il primo video dall’ospedale San Raffaele, dove è ricoverato da oltre un mese. Visibilmente provato dalla lunga degenza e dalla malattia, ha assicurato che tornerà presto. Salvini: “Ha ancora tanto da dire e tanto da fare”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il videomessaggio che il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha girato dal suo ricovero al San Raffaelle ha ridato fiducia anche ai suoi alleati. L'ex premier, che si trova nella struttura sanitaria milanese dallo scorso 5 aprile per curare un'infezione polmonare che si è sviluppata nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, è apparso ieri, sabato 6 maggio, in un filmato registrato per la convention di Forza Italia, che era stato girato il giorno precedente. Nel filmato si vedeva il Cavaliere seduto a una scrivania, sullo sfondo le bandiere italiana e europea, che con voce un po' affaticata, truccato pesantemente, si è rivolto al pubblico: "Eccomi, sono qui per voi, in giacca e cravatta dopo tanti giorni".

Anche se le sue condizioni di salute sono giudicate buone, e il paziente, ormai fuori dalla terapia intensiva dallo scorso 16 aprile, risulta in costante miglioramento, è ancora presto per parlare di dimissioni.

Lo sforzo è stato apprezzato dagli esponenti della sua maggioranza di governo. Oggi Matteo Salvini, segretario della Lega e vicepremier, ha commentato così: "L'ho visto bene ieri, ha ancora tanto da dire e tanto da fare", ha dichiarato a margine dell'assemblea di Fiva-Confcommercio. "La prossima settimana come centrodestra unito chiuderemo la campagna elettorale in Lombardia, a Brescia. Conto che ci sarà il suo fondamentale, insostituibile contributo".

La sua apparizione è stata vista positivamente anche da Fratelli d'Italia: "Berlusconi è un esempio straordinario di resilienza, ha avuto una situazione molto difficile. Ne sta uscendo ed è riuscito a fare questo messaggio, che è stato apprezzato da tutti. Siamo contenti che sia tornato. Forza Italia è un elemento importante della coalizione di governo e con il quale, insieme alla Lega, Fdi collabora", ha detto a SkyTg24 il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan.

Anche il capogruppo dem al Senato, Francesco Boccia, ha commentato il videomessaggio del leader azzurro: "Ha fatto piacere a tutti rivedere Silvio Berlusconi in condizioni migliori rispetto a quelle delle settimane precedenti. La sua presenza in campo rimane significativa perché è evidente che nell'Unione Europea, FI non è alleata di FdI e Lega. La leadership di Berlusconi aiuta a riequilibrare la collocazione della destra. E vedremo da qui alle Europee che dibattito si svilupperà nel centrodestra", ha detto a Sky Agenda. "Resta che in Italia FI è dentro il governo Meloni che fa scelte che noi riteniamo sbagliate a partire dalla utilizzo delle risorse del Pnrr, dal Def e dalla questione del Mes", ha aggiunto, "e questo continua a creare problemi per la credibilità italiana in Europa".

Il discorso registrato da Berlusconi al San Raffaele

"Qualche notte fa – ha detto Berlusconi nel video condividendo quello che è stato forse uno dei momenti più duri della sua degenza – qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. ‘Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?'. Vicino a me vegliava la mia Marta (Fascina, deputata e sua compagna, ndr). Anche a lei posi la stessa domanda. ‘Perché siamo qui?'. E lei mi disse "Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà'. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero".

Per due volte ha fatto una breve pausa, per bere acqua da un bicchiere alla sua destra, sistemato accanto a tre evidenziatori e due penne, mentre a sinistra si notano due suoi libri, ‘Discorsi per la democrazia' e ‘L’Italia che ho in mente'.

Il suo non vuole essere un commiato, anzi assicura che tornerà presto. "Noi siamo la spina dorsale di questo governo", ha sottolineato. Ai suoi stretti collaboratori nel partito Berlusconi affida un compito importante: "In definitiva Forza Italia è per noi come una religione laica, la ‘religione della libertà' di cui parlava Benedetto Croce, una religione del cuore e della mente, un impegno verso noi stessi, verso i nostri figli, verso tutti gli italiani. E allora, mi raccomando, andiamo avanti così, con convinzione, con entusiasmo, con passione. Nessuno riuscirà a sconfiggerci e vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del loro benessere. Io sarò con voi, con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del 1994, perché il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà. Un forte, forte, forte abbraccio a tutti".

L'ultimo bollettino medico

Il settimo bollettino medico di Silvio Berlusconi è stato diffuso mercoledì 3 maggio. "Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione, in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica", si legge nel comunicato, firmato come i precedenti da Alberto Zangrillo, medico personale e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.