Berlusconi appare in video alla convention di Forza Italia: “Sono pronto a tornare a lavorare con voi” Silvio Berlusconi ha inviato alla convention di Forza Italia a Milano un messaggio video registrato nell’ospedale San Raffaele. “Vi ringrazio per il supporto, siamo la spina dorsale di questo governo”, ha detto.

A cura di Luca Pons

"Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese". Silvio Berlusconi ha aperto così il suo messaggio video all'evento di Forza Italia che si tiene a Milano. È la prima apparizione pubblica dell'ex presidente del Consiglio – per quanto in un video registrato – da quando è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, il 5 aprile. Il video è stato accolto con una standing ovation dal pubblico.

Nel messaggio, durato circa venti minuti, Berlusconi è apparso piuttosto affaticato, con una certa difficoltà a parlare. Il messaggio è stato registrato con un vero e proprio set costruito nel San Raffaele, vestito con giacca e camicia. Il leader di Forza Italia ha ripercorso la sua storia personale, partendo dall'ingresso in politica nel 1994 (nato da un incontro con i sondaggisti di Fininvest che gli preannunciarono "la vittoria dei comunisti").

"Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. ‘Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?'. Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda. ‘Perché siamo qui?'. E lei mi disse "Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà'. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero", ha detto Berlusconi.

Il leader di Forza Italia ha commentato poi l'attuale situazione politica: "Il governo in pochi mesi ha portato a casa risultati importanti, dei quali siamo molto orgogliosi. Continueremo su questa strada, con un rapporto leale e costruttivo con i nostri alleati, ai quali ci legano non soltanto un programma comune ma una vera e consolidata amicizia". Berlusconi ha ringraziato poi tutti gli esponenti del partito: "Voglio ringraziare per quanto stanno facendo i nostri ministri, gli altri membri del governo, i nostri capigruppo e tutti i nostri parlamentari, che danno un contributo essenziale per qualità e quantità al lavoro del governo". Poi ha rivendicato il ruolo di Forza Italia nella maggioranza: "Siamo la spina dorsale di questo governo", ha sottolineato.

In queste settimane "ho sentito l'affetto e la partecipazione di tante persone, anche di nostri avversari politici, e naturalmente li ringrazio tutti. Ma è il vostro affetto, è il vostro abbraccio quello che più mi ha aiutato a superare una polmonite pericolosissima". Durante la permanenza in ospedale "ho lavorato alla nuova organizzazione del partito e per questo ora sono pronto a riprendere a lavorare con voi, a combattere con voi le nostre battaglie di libertà", ha aggiunto il leader.

"Nessuno riuscirà a sconfiggerci e vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del loro benessere. Io sarò con voi, con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del 1994, perché il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà", ha concluso Berlusconi. Al messaggio è seguito l'inno di Forza Italia, cantato dalla platea in piedi mentre numerose bandiere del partito sventolavano.