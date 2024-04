video suggerito

Sondaggi politici, il Pd in discesa e il M5s guadagna voti: Forza Italia stacca la Lega Fratelli d’Italia non guadagna né perde voti, ma aumenta il suo vantaggio sugli altri partiti perché il Pd cala, mentre il Movimento 5 stelle cresce. Forza Italia è sostanzialmente stabile, ma allunga il distacco dalla Lega di Salvini. Sono alcuni dei risultati del nuovo sondaggio politico curato da Tecnè per l’agenzia Dire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arrivo calo per il Partito democratico, dopo un periodo positivo di crescita piuttosto costante. Questo permette al Movimento 5 stelle di riavvicinarsi, mentre Forza Italia aumenta ancora il distacco dalla Lega e Fratelli d'Italia può guardare tutti dall'alto anche se non guadagna voti. Sono risultati del sondaggio politico di Tecnè per l'agenzia Dire pubblicato oggi.

Giù il Pd dopo un periodo di crescita, risale il M5s

Fratelli d'Italia è al 2,7,4% e non cambia nulla rispetto all'ultima valutazione di due settimane fa. Non sale né scende il partito di Giorgia Meloni, e questo basta per restare la prima forza politica del Paese con un certo distacco.

Anche perché nel frattempo il Partito democratico cala al 20,2% perdendo lo 0,3%. I dem di Elly Schlein restano al di sopra della soglia ‘psicologica' del 20%, ma lo stop ferma un periodo di crescita che proseguiva da alcune settimane nella maggior parte dei sondaggi, e che aveva portato a ridurre di diversi punti la distanza da FdI.

Al contrario, chi guadagna terreno è il Movimento 5 stelle: al 15,9% con un +0,3% nelle ultime settimane. Non è dato sapere se quei voti siano stati tolti proprio al Pd oppure no. Fatto sta che nelle ultime settimane, forse anche in vista delle elezioni europee di giugno, sono aumentate le tensioni tra M5s e dem. Al momento, comunque, il movimento di Conte resta più in basso di oltre quattro punti rispetto al Pd.

Forza Italia allunga e la Lega resta indietro, male Avs e Azione

Nel centrodestra si registra anche la ‘volata' di Forza Italia al 9,4%, con un +0,1%. Il guadagno è minimo, ma basta ad allungare ancora la distanza che separa i forzisti dalla Lega, ferma al 7,8%. Spesso i sondaggi Dire/Tecnè forniscono un risultato più alto degli altri per quanto riguarda Forza Italia, ma è da settimane che tutte le rilevazioni mostrano una tendenza piuttosto chiara: il partito di Antonio Tajani è in crescita, mentre il Carroccio di Salvini sta attraversando un periodo complicato, che le europee potrebbero peggiorare ulteriormente.

Tornando all'opposizione, sono state due settimane negative anche per Alleanza Verdi-Sinistra (4,1%, con un -0,1%) e Azione di Carlo Calenda (3,8%, con un -0,2%). Se si votasse oggi e con questi risultati per le elezioni europee, Avs riuscirebbe per un pelo a superare la soglia di sbarramento del 4% e a far eleggere dei propri europarlamentari. Per Calenda, invece, sarebbe impossibile. Infine, il sondaggio registra i risultati di Italia viva di Matteo Renzi (3,2%, -0,1%) e di +Europa (2,9%, +0,1%). Entrambi al momento sono piuttosto distanti dallo sbarramento, ma alle europee è praticamente certo che correranno in una lista unica, Stati uniti d'Europa.