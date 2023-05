Messaggio di Silvio Berlusconi atteso all’evento di Forza Italia: video registrato dal San Raffaele Silvio Berlusconi è ricoverato da un mese al San Raffaele. Non sarebbero previste le sue dimissioni nelle prossime ore. Dall’ospedale però dovrebbe inviare un video alla kermesse di Forza Italia, che si chiuderà domani.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Nella struttura l'ex premier, 86 anni, è entrato lo scorso 5 aprile per curare un'infezione polmonare che si è sviluppata nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, malattia di cui soffre da circa due anni.

Per due settimane è stato necessario il ricovero in terapia intensiva. Poi, dallo scorso 16 aprile, il Cavaliere si trova in un reparto di degenza ordinario. Il suo progressivo miglioramento, attestato anche dall'ultimo bollettino diramato lo scorso 3 maggio dal nosocomio, avevano fatto ipotizzare un ritorno a casa imminente per il leader di Fi. Ma i medici preferiscono essere prudenti.

Pertanto Berlusconi non parteciperà in presenza alla kermesse del suo partito, dal titolo ‘La forza dell'Italia' agli ‘East End Studios', che si tiene oggi e domani a Milano: l'ex premier non farà mancare la sua presenza, ma invierà un video, che presumibilmente sta registrando proprio in queste ore. Una troupe televisiva infatti è entrata poco prima delle 16 al San Raffaele, dall'ingresso di via Olgettina 60 che conduce al padiglione dove Berlusconi è ricoverato da un mese esatto.

Era stato proprio il numero due del partito, Antonio Tajani, ad anticipare il messaggio videoregistrato dell'ex premier: "Berlusconi sta meglio, ho parlato con lui ieri sera (2 maggio ndr), sta preparando il suo intervento per la manifestazione che si svolgerà a Milano, ci sarà il suo messaggio alla convention. Io ho voluto questa manifestazione per dimostrare che il leader di Forza Italia è Silvio Berlusconi, è lui la nostra guida, non ci sono altri aspiranti leader. Io faccio benissimo il vicepremier e il ministro degli Esteri, mi basta questo".

Per le dimissioni quindi pare che l'ex presidente del Consiglio dovrà aspettare ancora, è altamente improbabile che potrà lasciare la struttura già nella mattinata di domani. Secondo l'Adnkronos il paziente avrebbe più volte manifestato ad Alberto Zangrillo la sua intenzione di essere presente fisicamente alla kermesse azzurra. Una possibilità che però sarebbe stata scartata sia dai sanitari e che dai figli, preoccupati dal rischio di una ricaduta. I familiari vorrebbero piuttosto che si prolungasse la degenza il più possibile, magari anche per tutto il week end. Alla fine molto probabilmente il Cavaliere manderà un messaggio video, preferendo quest'opzione rispetto al collegamento telefonico e al saluto scritto.

Le condizioni di Silvio Berlusconi in base all'ultimo bollettino

"Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione, in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica". È quanto si legge nel testo del settimo bollettino diramato dall'ospedale San Raffaele di Milano sulle condizioni del leader di Forza Italia, ricoverato nell'Irccs di via Olgettina dal 5 aprile. L'aggiornamento è firmato come i precedenti da Alberto Zangrillo, medico personale e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.