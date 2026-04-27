Sondaggi politici, un italiano su due boccia il decreto Sicurezza: dubbi anche tra gli elettori di Forza Italia

Il tema della sicurezza resta un pilastro fondamentale dell'agenda politica italiana, rappresentando uno dei campi in cui il governo presieduto da Giorgia Meloni ha concentrato i maggiori sforzi, sia sul piano della comunicazione che su quello legislativo. In questo contesto, il parere dei cittadini e delle cittadine sull'ultimo decreto approvato alla Camera non è solo un giudizio tecnico sulle singole norme, ma diventa un vero e proprio termometro della fiducia riposta nella strategia dell'esecutivo. I nuovi dati raccolti da Only Numbers mettono in luce una sfida significativa per la maggioranza: per oltre la metà degli italiani, infatti, la necessità di un nuovo intervento rappresenta implicitamente la conferma che le misure adottate in precedenza non abbiano ancora generato gli effetti sperati.

Il 52,5% giudica inefficaci i provvedimenti precedenti

Alla domanda sul significato politico del nuovo decreto Sicurezza, il 52,5% del campione risponde infatti che il provvedimento dimostra come i decreti varati in passato non abbiano funzionato. Il 29,7% ritiene invece che le misure precedenti abbiano dato risultati, ma che fosse necessario rafforzarle. Il restante 17,8%, invece, non esprime una posizione. Un dato che suggerisce una percezione diffusa di insoddisfazione. In altre parole, per una parte consistente dell'opinione pubblica il ritorno sul tema con un nuovo decreto non viene letto come continuità "efficace", ma sei mai come il segnale che gli strumenti adottati finora non sono bastati.

Le sfumature del consenso nella maggioranza

Sebbene nel centrodestra prevalga una lettura positiva dell'operato di governo, con il 63,4% degli elettori convinto che il nuovo decreto rappresenti un naturale e necessario potenziamento di misure già efficaci, emerge una voce fuori dal coro non trascurabile. Quasi un elettore su quattro della coalizione (24,1%) ritiene infatti che gli obiettivi prefissati dai provvedimenti precedenti non siano stati pienamente raggiunti. Si tratta di un segnale politico interessante: anche su un tema storicamente pilastro dell'identità di centrodestra, la base elettorale mostra una pluralità di giudizi che va ben oltre la semplice adesione incondizionata.

Forza Italia: l'anima moderata e più riflessiva

Analizzando i singoli partiti, le diverse sensibilità della coalizione si fanno più marcate. Se da un lato gli elettori di Fratelli d'Italia (67,4%) e della Lega (63,2%) si confermano i sostenitori più convinti della linea governativa, dall'altro l'elettorato di Forza Italia appare più cauto e variegato: qui la quota di chi approva il rafforzamento scende al 52,2%, mentre ben il 43,2% esprime dubbi sui risultati ottenuti finora. Questa distinzione evidenzia la natura composita della maggioranza, dove alla compattezza dell'area più marcatamente securitaria fa da contrappeso l'approccio più prudente e problematico dell'area moderata.

Opposizioni nettamente contrarie

Tra gli elettori delle opposizioni il giudizio è invece molto più severo. Complessivamente il 69,7% considera il nuovo decreto la dimostrazione del fallimento delle misure precedenti. Un dato che sale all'82,4% tra chi vota Partito Democratico e arriva al 93% tra gli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra. Anche nell'area del Movimento 5 Stelle prevale la critica, con il 55,4%. Numeri che riflettono una contrarietà non soltanto alle singole misure, ma proprio all'impianto complessivo con cui il governo di Giorgia Meloni starebbe affrontando il tema.