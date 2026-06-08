Sondaggi politici, crolla Fratelli d’Italia, balzo in avanti per Vannacci: chi prende più voti

Boom di Futuro Nazionale. Fratelli d’Italia crolla. Di pari passo, la fiducia nei confronti di Meloni tocca i minimi. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro politico.

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Boom di Futuro Nazionale che riesce a toccare il 4,5%. Fratelli d'Italia crolla a uno dei valori più bassi registrati negli ultimi quattro anni. Di pari passo, la fiducia nei confronti di Meloni tocca i minimi. Scende anche Forza Italia. Lieve rialzo per la Lega. Vediamo nel dettaglio cosa dice l'ultimo sondaggio di Termometro politico sulle intenzioni di voto e la fiducia nel governo.

I voti partito per partito

La rilevazione riporta un segno negativo per quasi tutto il centrodestra. Fratelli d'Italia è il partito più colpito: scende di tre decimi, al 27,8%. Dall'inizio di quest'anno abbiamo assistito a un progressivo, lento, calo dei consensi di FdI. A gennaio il partito di Meloni toccava ancora il 30%; a febbraio valeva il 29,6%, mentre ora si trova due punti percentuali più sotto. Una traiettoria discendente ormai evidente che non potrà essere ignorata a lungo nel quartier generale di via della Scrofa. Finora infatti, FdI ha potuto contare su una posizione di netto vantaggio rispetto agli partiti, ma se il trend dovesse proseguire nei prossimi mesi, lo stacco con le altre forze politiche – soprattutto il Pd – si accorcerebbe pericolosamente.

Come dicevamo, il calo non riguarda solo FdI. Anche Forza Italia scende (-0,2%), al 7,7%. La Lega fa un piccolo balzo in avanti (+0,1%) ma si colloca indietro rispetto agli alleati, al 6,9%.

Dal lato dell'opposizione, calano sia il Partito Democratico (-0,2%) che il Movimento 5 Stelle (-0,1). Le due forze politiche si collocano rispettivamente al 21,8% e 12,6%. Tutto sommato il campo largo regge, anche grazie ad Alleanza Verdi-Sinistra che sale di tre decimi e accorcia la distanza con la Lega, al 6,3%.

Continua la crescita di Futuro Nazionale. Il partito di Roberto Vannacci, guadagna mezzo punto e sale al 4,5%. Di questo passo, da qui al 2027, l'ex generale rischia di trasformarsi in un bel grattacapo per il centrodestra.

Le altre forze politiche non superano la soglia di sbarramento: Azione al 2,8%, Italia Viva al 2,4%, +Europa con l'1,7%, Democrazia Sovrana e Popolare con l'1,2% e infine, Noi Moderati all'1%.

Scende la fiducia nei confronto di Meloni: è al 38,1%

Nel frattempo scende anche la fiducia nei confronti di Meloni. Questa settimana tocca il 38,1%, tra chi dice di fidarsi «molto» (23,5%) e chi abbastanza (14,6%). Un calo di 1,1 punti rispetto al 39,2% della settimana scorsa e il valore più basso da metà aprile. Sul fronte opposto sale la quota di chi dichiara di non avere alcuna fiducia nella premier, al 51,4% rispetto al 50,7% precedente.