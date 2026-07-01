Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Pd ai minimi dalle europee: Vannacci supera il 5%

Fratelli d’Italia e Partito democratico scendono ai livelli più bassi nei sondaggi dalle europee del 2024, secondo la media di Termometro politico. Crescono invece Movimento 5 Stelle, Azione e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che raggiunge il 5,5%.

I due partiti principali del Paese, Fratelli d'Italia e Partito democratico, toccano i rispettivi minimi nei sondaggi dalle elezioni europee di giugno 2024. Il gruppo guidato dalla premier Giorgia Meloni scende al 28%, mentre quello della segretaria Elly Schlein al 21,1%. A certificarlo è la media degli ultimi sondaggi elaborata da Termometro politico.

L'istituto di sondaggi registra anche la continua crescita del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, che sale al 5,5%. Bene anche il Movimento 5 Stelle, che tocca quota 13,1%, e Azione, che raggiunge il 3,1%.

FdI e Pd in calo, il dato peggiore per entrambi dalle europee 2024

Termometro politico ha elaborato una media dei sondaggi pubblicati tra il 21 e il 27 giugno da sette istituti: Swg, Emg, Tecnè, Beidimedia, Ipsos, Lab 21 e Termometro politico stesso. Secondo quanto spiegano gli analisti, "c’è un netto calo per i partiti più forti, quelli che negli ultimi anni a turno avevano dominato il panorama politico italiano".

In particolare sono due i partiti interessati da questo calo: Fratelli d'Italia e il Partito democratico. Il primo, che vede alla guida la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scende al 28%, il dato più basso dalle elezioni europee del 2024, quando aveva ottenuto il 28,9% di consensi.

Dietro il primo partito d'Italia, si colloca la formazione guidata da Elly Schlein. Anche per il Pd si registra il dato peggiore dalle europee di due anni fa, con il 21,1%. Quando tutti i cittadini europei erano stati chiamati alle urne l'ultima volta, il gruppo dem aveva ottenuto il 24% di consensi.

Le intenzioni di voto degli italiani

Diversa la storia per il Movimento 5 Stelle, che, per la prima volta quest'anno, supera il 13% e arriva al 13,1%. Dal giugno del 2024 il partito di Giuseppe Conte ha guadagnato oltre 2,5 punti percentuali, passando dal 10,4% al dato attuale. Dietro di loro, Forza Italia, che rimane stabile al 7,9% ma che è comunque in calo rispetto alle europee del 2024: quell'anno conquistò il 9,2% di preferenze.

Segue poi Alleanza Verdi Sinistra, che scende al 6,3%, un dato leggermente inferiore anche a quello delle elezioni europee (6,8%). Doccia fredda per il partito di Matteo Salvini: la Lega scende al 6,2% e registra il suo valore più basso degli ultimi dieci anni. Alle consultazioni prese in riferimento, il Carroccio aveva portato a casa l'8,6% di voti.

Cresce, invece, il partito di Carlo Calenda: Azione arriva al 3,1%, stesso dato delle elezioni di riferimento. Seguono Italia Viva, ferma al 2,3% ma comunque in rialzo dalle europee (2%) e +Europa, che oggi tocca quota 1,5% dopo l'1,8% delle europee.

Futuro Nazionale arriva al 5,5%, "impatto evidente sul centrodestra"

Secondo Termometro politico, nei risultati del centrodestra "è evidente l’impatto della crescita di Futuro Nazionale". Il partito dell'ex generale Roberto Vannacci continua a crescere nei sondaggi e sale al 5,5%. Guardando lo storico di Futuro Nazionale, solo due mesi fa, ad aprile 2026, il partito era al 3,5%. Ciò significa che in un brevissimo arco di tempo il partito di Vannacci ha conquistato 2 punti in più. È necessario ricordare che questa formazione politica non era ancora nata quando si sono tenute le ultime elezioni europee, anzi proprio in quella tornata elettorale Vannacci si era candidato tra le fila della Lega ed è stato poi eletto a eurodeputato.