Sondaggi politici, Vannacci sfiora il 5% e il centrodestra vince solo se si allea con Futuro Nazionale

Secondo l’ultimo sondaggio Swg, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a crescere e sfiora il 5%. Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 28,3%, mentre il Pd perde lo 0,3%. Il peso di Vannacci potrebbe risultare decisivo per il centrodestra: con l’ex generale è avanti di 2 punti sul campo largo.

All'indomani della chiusura delle elezioni comunali, gli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg vedono crescere ancora il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Mentre il consenso per l'ex generale sfiora il 5%, Fratelli d'Italia si conferma il primo partito del Paese con il 28,3%, seguito dal Partito democratico che perde lo 0,3% dei consensi. Secondo quanto certificato dall'istituto, il peso di Vannacci sulla coalizione di centrodestra potrebbe essere determinante per la vittoria nelle prossime elezioni politiche, stabilendo un distacco di 2 punti dal campo largo.

Intenzioni di voto

Il sondaggio pubblicato da Swg l'8 giugno e realizzato per La7, rileva una leggera crescita di Fratelli d'Italia, che sale dello 0,1% rispetto alle ultime rilevazioni del primo giugno, passando così dal 28,2% al 28,3%. Scende invece il Partito democratico, che perde lo 0,3% di preferenze e passa così al 22%.

Al terzo posto nella classifica delle forze politiche si trova il Movimento 5 Stelle, che con il 13,1% di voti sale lievemente rispetto alle ultime rilevazioni (+0,1%), ma rimane comunque significativamente distante sia dal Pd che da Giorgia Meloni: 8,9 punti di distacco dal partito di Elly Schelin e ben 15,2 da Fratelli d'Italia.

Seguono Forza Italia al 7%, che perde lo 0,2% dei consensi rispetto alla settimana precedente; Alleanza Verdi Sinistra al 6,5%, anche la coalizione tra Europa Verde e Sinistra Italiana scende dello 0,2%; stessa flessione anche per la Lega, che si ferma al 5,6%.

Crescono, invece, dello 0,2% sia Futuro Nazionale che Azione. Il partito di Roberto Vannacci raggiunge così il 4,8%, confermando un trend in positivo già da diverse settimane che attesta la solidità della figura dell'ex generale. Il progetto politico di Carlo Calenda, d'altro canto, raggiunge il 3,6%. Italia Viva è stabile al 2,4% e non registra scostamenti rispetto alle rilevazioni precedenti. Viaggiano intorno all'1% +Europa (1,5%), Noi Moderati (1,2%) e Ora! (1%).

Il peso delle coalizioni con e senza Roberto Vannacci

Il sondaggio realizzato da Swg misura anche il consenso delle diverse coalizioni che potrebbero presentarsi alle prossime elezioni politiche. L'istituto, in particolare, delinea due diversi scenari: uno in cui il centrodestra si allea con Roberto Vannacci e un altro in cui Futuro Nazionale corre da solo.

Nel primo scenario si contrappongono il campo largo, formato da Pd, M5S, Avs, Italia Viva, +Europa e Avanti Psi, e la coalizione di centrodestra composta da FdI, FI, Lega, Noi Moderati e Futuro Nazionale. In questo quadro, la coalizione di centrodestra otterrebbe il 47,1% dei consensi, contro il 45,1% del campo largo. Azione, invece, è data al 4,3%.

Nel caso in cui Futuro Nazionale scegliesse di correre da solo, otterrebbe il 5,2% delle preferenze. In questo scenario, il campo largo prevarrebbe sul centrodestra con il 45% dei voti, contro il 42,6% della coalizione di governo. Azione, in questo caso, si fermerebbe al 3,9%.

In base ai dati di Swg, quindi, il partito di Roberto Vannacci potrebbe avere un ruolo determinante nell'assegnare la vittoria a una delle due coalizioni alle prossime elezioni politiche.