Sondaggi politici, cala tutto il centrodestra, scende anche il Pd: cresce Vannacci, al 4,5%

Calano Fdi, Lega e Forza Italia. Cresce invece Vannacci. Per il momento la maggioranza resta in vantaggio sul campo largo ma il margine è ristretto. Ecco l’ultimo sondaggio Only Numbers per Porta a Porta.

Tutti i partiti di centrodestra perdono voti. Fratelli d'Italia è il più colpito ma il calo è generalizzato. La maggioranza comunque, rimane in vantaggio sul campo largo. Il margine tra le due coalizioni però è molto ristretto, a segnalare una competizione particolarmente errata. Intanto continua a crescere Vannacci. Ora Futuro Nazionale è al 4,5%. È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri per "Porta a Porta" sulle intenzioni di voto degli italiani. Vediamo nel dettaglio che cosa dice.

Intenzioni di voto

Fratelli d'Italia perde lo 0,6% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 25 maggio, e si attesta al 28,4%. Il partito di Meloni è quello che in questo momento registra la perdita più consistente. A livello complessivo la flessione non lo penalizza più di tanto: FdI mantiene il primo posto tra le preferenze degli italiani ma è evidente che rispetto a inizio anno, quando viaggiava attorno al 30%, abbia perso terreno.

Segue nella classifica delle forze politiche il Partito Democratico, al 22,2%. Anche i dem risultano in calo, dello 0,4%. Il Movimento 5 stelle, invece, si attesta all'11,4%, in crescita dello 0,3%.

Sale anche Alleanza Verdi-Sinistra, che si posiziona al 6,7% (0,2%). Il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni riesce così ad accorciare la distanza con la Lega, che raccoglie il 7,4%. A circa un punto di distanza troviamo Forza Italia, con l'8,3%, anche lei in calo (-0,2%).

In realtà la flessione registrata dal Carroccio è di lieve entità, appena un decimo, ma si inserisce in una fase particolarmente delicat per il partito. Dall'uscita di Roberto Vannacci i consensi sono crollati e la Lega ha perso esponenti di peso come la deputata Laura Ravetto, entrata in Futuro Nazionale.

Dall'altra parte il partito dell'ex generale, approdato da pochi mesi sulla scena politica, sembra poter contare su una base elettorale già consolidata. In questo momento, stando ai numeri dichiarati dai vertici, Futuro nazionale vanta 90mila iscritti. Sul piano dei consensi, raccoglie il 4,5% (+0,2%).

Spostandoci tra i partiti di centro, l'unico a superare la soglia di sbarramento è Azione, stabile al 3,3%. Più in fondo si collocano Italia viva, con il 2,4% dei voti (-0,2%) e +Europa, che prende l'1,2% (-0,1%). Chiude la classifica Noi Moderati, all'1%, anch'essa in calo dello 0,1% (-0,1%).

A livello di coalizioni, il centrodestra riesce a mantenere un vantaggio sul campo largo, seppur in calo di un punto percentuale. La maggioranza totalizza il 45,1% delle preferenze. L'insieme delle forze progressiste invece, è tutto sommato più stabile: cede solamente lo 0,2%, raccogliendo il 43,9%. Con una distanza così ravvicinata, gli esiti delle elezioni 2027 sono tutt'altro che scontati.