video suggerito

Sondaggi politici, arriva il sorpasso di Forza Italia su Salvini: la Lega scende sotto l’8% Forza Italia a marzo ha guadagnato quasi due punti, e nel frattempo la Lega ha continuato a scendere: così i forzisti hanno superato il Carroccio nel sondaggio politico di Quorum/YouTrend. Fratelli d’Italia torna a crescere, male Azione e Avs, stabili il Pd e il Movimento 5 stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nell'ultimo mese si è allargato il distacco tra Pd e Fratelli d'Italia, con il primo in leggero calo e il secondo in decisa crescita. Ma soprattutto, Forza Italia ha superato la Lega dopo settimane di avvicinamento. Intanto, Azione e Alleanza Verdi-Sinistra hanno perso voti, mentre l'esperimento della lista Stati uniti d'Europa sembra avere lati positivi e negativi. Ecco i risultati del nuovo sondaggio elettorale stilato da Quorum/YouTrend per SkyTg24.

Forza Italia supera la Lega, bene Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia arriva al 27,7% crescendo dello 0,6%. Il partito di Giorgia Meloni così può allontanare gli avversari, dopo settimane in cui i consensi erano scesi nella maggior parte delle rilevazioni nazionali e il distacco con il Pd sembrava esserci accorciato. Al contrario, il Partito democratico scende al 19,8% con un calo dello 0,1%.

È una discesa ridotta per i dem di Elly Schlein, poco più di un assestamento, ma il fatto che i voti non aumentino fa comunque restare il partito al di sotto della soglia del 20%. Intanto, il Movimento 5 stelle sale al 16% con un +0,1%, un guadagno speculare alla perdita del Pd. La distanza tra i due resta piuttosto alta, comunque.

Forza Italia vola al 7,9% guadagnando ben 1,6 punti rispetto al mese scorso. Così, nell'arco di poche settimane i forzisti guidati da Antonio Tajani diventano il secondo partito del centrodestra, e ora punteranno a mantenere questa posizione anche alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. A permettere il sorpasso è stato anche il forte calo della Lega: -0,6% e Carroccio crollato al 7,5%. Ora tra Lega e FI c'è meno di mezzo punto, ma resta da vedere se i salviniani riusciranno a recuperarlo o se continuerà il trend calante. Chiude la coalizione di centrodestra Noi moderati con l'1% (+0,3%).

Male Avs e Azione, Stati uniti d'Europa supera il 4% ma di poco

Tra gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra cala al 3,9% perdendo 0,7 punti nell'ultimo mese. Una sorte simile tocca a Azione, che scende al 3,1% (-0,6%). Nessuno dei due partiti oggi riuscirebbe a eleggere europarlamentari a Strasburgo: infatti, per le elezioni europee la soglia di sbarramento è fissata al 4%.

Un risultato particolare è quello della lista Stati uniti d'Europa: 4,6%, quindi al di sopra della soglia si sbarramento, ma con un calo drastico del 2,3% rispetto al mese scorso. Il motivo è che la lista nasce dall'accordo tra Italia viva e +Europa, insieme ad altre forze politiche minori. Separati, a marzo, il partito di Matteo Renzi e quello di Emma Bonino prendevano ciascuno poco meno del 4%. Insieme in questa rilevazione riescono a superare la soglia, ma prendono molto meno della loro somma. Infine ci sono le liste non presenti in Parlamento: Pace terra dignità di Michele Santoro esordisce al 2,2%, mentre Libertà di Cateno De Luca all'1,6%.