Michele Santoro presenta i candidati della sua lista per le Europee, ci sono Vauro e fuoriusciti M5s

Michele Santoro ha presentato le liste "Pace Terra Dignità", con cui intende correre alle elezioni europee. "Non vogliamo rifondare la sinistra. Noi ci consideriamo insieme a tanti amici candidati nella lista Pace Terra Dignità come ‘disertori‘. Affrontiamo questa sfida come una campagna la pace", ha spiegato il giornalisti, illustrando i candidati insieme all'ex parlamentare Raniero La Valle e all'ex M5s Marta Grande.

Santoro e La Valle, ex esponente di Sinistra indipendente ormai ultranovantenne, saranno capolista insieme alla scrittrice Benedetta Sabene. Negli elenchi figurano diversi fuoriusciti da altri partiti politici, ma anche tanti esponenti della società civile. Ci sono ad esempio il vignettista Vauro Senesi e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Presenti anche il segretario del Partito della Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e l’europarlamentare Piernicola Pedicini, ex M5s. E ancora: nelle liste figurano anche Ginevra Bompiani, lo storico Angelo D’Orsi, il cronista palestinese Alì Rashid e lo scrittore Nicolai Lilin.

L'obiettivo è ora quello di riuscire a raccogliere 75 mila firme, per potersi presentare. E poi bisognerà comunque fare i conti con una soglia di sbarramento al 4%. "La raccolta delle firme non è uno scoglio, ma uno scalino necessario per avere la certezza che c’è una fetta di opinione pubblica convinta della necessità di questa lista. Il governo non ha realizzato le promesse per la realizzazione di una firma digitale gratuita, non ha emanato le disposizioni in materia di raccolta delle firme per la campagna elettorale", ha commentato ancora Santoro.

"Fino all’ultimo momento utile siamo pronti a metterci in discussione per unirci e costruire un’unità più grande", ha poi aggiunto l'ex conduttore. Dall'Alleanza Verdi e Sinistra, però, non c'è l'intenzione di partecipare al progetto: "Non vogliamo ostilità con i partiti pacifisti, spero non siano loro a viverci come nemici, anche se alcune cose avvenute mi fanno pensare il contrario. Certo non ci spieghiamo perché, per esempio, Sinistra italiana non si sia voluta unire con noi. Ma il nostro obiettivo è riportare alle urne chi si è allontanato dal voto", ha detto Santoro. Nemmeno il Movimento Cinque Stelle sembrerebbe per ora interessato, così come Unione popolare.