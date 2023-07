Sondaggi politici, in calo Fratelli d’Italia e la fiducia in Giorgia Meloni scende al 53,3% Secondo l’ultimo sondaggio di Dire-Tecnè questa settimana scendono sia i consensi di Fratelli d’Italia sia la fiducia nella premier Giorgia Meloni.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio realizzato da Dire-Tecnè, con interviste raccolte tra il 13 e 14 luglio, mostra un calo per il primo partito italiano, Fratelli d'Italia, che perde consenso rispetto alla scorsa settimana.

Il partito di Giorgia Meloni ha perso in sette giorni lo 0,3%, arrivando al 29,0%. La stessa percentuale di voti persa da Fdi viene al contrario raccolta dal Pd di Elly Schlein, che sale appunto dello 0,3%, portandosi al 20,1%. Al terzo posto troviamo il principale competitor dei dem, il Movimento Cinque Stelle: il bacino di voti potenziale dei pentastellati rimane invariato rispetto a sette giorni fa, cioè il 15,5%.

Nessuna modifica nemmeno per Forza Italia, che sabato ha ufficialmente nominato il successore di Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, presidente pro tempore, che traghetterà gli azzurri fino al congresso del 2024: Fi è il secondo partito della maggioranza con l'11%. Seguono Lega all'8,7% (+0,1); Azione al 3,5%, che perde l'0,1% rispetto alla scorsa settimana; Alleanza Verdi Sinistra al 3,2% (+0,1); Italia Viva scende al 2,5% (-0,1%); Più Europa ferma al 2,4%, altri fermi al 4,1.

In leggero calo anche questa settimana la fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che mantiene comunque il placet della maggioranza degli italiani. La presidente del consiglio ottiene il 53,3% della fiducia, -0,2% rispetto alla scorsa settimana. In leggero aumento (+0,3%) coloro che non hanno fiducia nella presidente del Consiglio, che si assestano ora al 42,7%. Non sa il 4% (-0,1%).

Si contrare la platea di italiani che ha fiducia nel governo Meloni. Coloro i quali non hanno fiducia nell'esecutivo guidato dalla presidente di FdI questa settimana crescono dello 0,3%, ma resta comunque chiaro il vantaggio di coloro che invece hanno fiducia nell'esecutivo, anche se calano dello 0,1%. Il governo può contare sulla fiducia del 47,4% degli intervistati, -0,1% per l'appunto rispetto a sette giorni fa. Aumenta leggermente (+0,3%) la percentuale di chi non ha fiducia, ora al 46,5%, non sa il 6,1% (-0,2%).