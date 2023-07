Roghi e nubifragi, Musumeci: “Sciocco negazionismo, non si possono considerare eventi eccezionali” Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, nel corso di una informativa ala Camera sul maltempo che nei giorni scorsi ha investito il Paese, ha detto che “al netto di ogni sciocco negazionismo bisogna finalmente prendere atto che questa nazione, fragile e vulnerabile, ha bisogno di una buona cura per poter essere nelle condizioni per poter affrontare eventi che sarebbe improprio ed errato considerare ancora eccezionali”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci è intervenuto oggi pomeriggio alla Camera sull'emergenza maltempo: "In questo momento non è possibile fornire una ipotesi di quantificazione delle esigenze, considerato il territorio così vasto e considerata anche la natura dei fenomeni che hanno avuto impatti così specifici", ha spiegato nella sua informativa alla Camera sugli eventi calamitosi degli ultimi giorni, con i devastanti nubifragi che hanno colpito le Regioni del Nord e i roghi che hanno distrutto diverse aree del territorio siciliano.

"Le regioni interessate, con il supporto dei sistemi territoriali di Protezione civile e il nostro Dipartimento nazionale sono impegnati al massimo per completare le valutazioni tecniche necessarie nel più breve tempo possibile e per consentire con ogni urgenza al Consiglio dei ministri di adottare tempestivamente le necessarie determinazioni. Dopo che il governo avrà eventualmente dichiaratolo stato di emergenza nazionale con ordinanze di Protezione civile si potrà provvedere alla varie tipologie di interventi sul territorio", ha aggiunto.

"A richiesta sarà lieto di poter tornare in Aula per rendere conto del quadro completo una volta cessato lo stato di emergenza della situazione che si è determinata tanto al Nord quanto al Sud".

"Questi eventi ulteriori calamitosi devono invitare governo e Parlamento a una serena riflessione. Io credo che non serva in questo momento fare la conta delle cose che potevano essere fatte dai governi di centrosinistra nei passati 11 anni o di quel che poteva esser fatto dal nuovo governo in questi ultimi 9 mesi. Sarebbe un esercizio facile ma sterile. Io credo che al netto di ogni sciocco negazionismo bisogna prendere atto che questa Nazione fragile e vulnerabile ha bisogno di una buona cura per essere nelle condizioni di affrontare eventi che sarebbe improprio ed errato considerare ancora eccezionali. Ormai la tropicalizzazione ha investito territori nazionali e sappiamo di dover fare i conti con questa realtà", ha detto ancora il ministro.

Nei giorni scorsi "nelle regioni del Nord si sono verificati temporali forti, raffiche di vento impetuoso, eccezionali grandinate, piogge abbondanti: una serie di concause che hanno messo in ginocchio i territori di quelle regioni".

"Sulle Regioni meridionali c'è stata una ondata di calore a carattere di assoluta eccezionalità facendo registrare temperature superiori a 40 gradi con punte superiori a 46-48 gradi, si tratta di valori superiori ad ogni precedente storico". Questo "ha favorito lo sviluppo e la propagazione di incendi".

"Attualmente la situazione della corrente elettrica sembra essere in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi, e risultano disalimentate ad oggi meno di 15mila utenze concentrate prevalentemente in provincia di Catania, soprattutto nell'area pedemontana etnea".