Il generale libico Khalifa Haftar è arrivato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un colloquio non annunciato sulla questione della Libia e che doveva essere seguito anche da un altro incontro, quello tra Conte e il primo ministro libico Fayez Al Sarraj. Dopo aver ricevuto Haftar, quindi, Conte doveva incontrare Al Sarraj alle 18:30, ma il premier libico ha deciso di tornare direttamente in Libia dopo la giornata a Bruxelles, rinunciando all'incontro a Roma. Secondo alcune fonti Al Sarraj sarebbe irritato dal fatto che non gli era stata comunicata la presenza di Haftar a Roma. Intanto i presidenti di Turchia e Russia, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, lanciano un appello alle due parti in conflitto per un cessate il fuoco in Libia a partire da domenica prossima, come annunciato dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

Libia, previsti incontri a Roma e Bruxelles

Il primo ministro libico ha avuto in giornata altri incontri con i rappresentanti delle istituzioni europee. Al Sarraj ha avuto con colloquio alle 13 con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, alle 14.30 con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e nel pomeriggio con l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell. Lo stesso Borrell conferma che ci saranno altri incontri a Bruxelles e a Roma con i leader libici tra oggi e domani. Venerdì, poi, è prevista una riunione straordinaria del Consiglio affari esteri dell’Ue per discutere della situazione in Libia, oltre che degli sviluppi in Iran e Iraq.

Di Maio in Egitto per vertice su Libia

Per quanto riguarda l’Italia, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è arrivato a Il Cairo, in Egitto, dove partecipa a una riunione dei ministri degli Esteri di Egitto, Grecia, Cipro e Francia proprio sulla situazione in Libia. Il ministero degli Esteri egiziano avevano annunciato l’incontro parlando di una “riunione di coordinamento ministeriale” tra i cinque Paesi (i quattro più l'Italia, appunto), una riunione convocata “per esaminare l'insieme degli sviluppi avutisi di recente sullo scenario libico, i mezzi per rilanciare gli sforzi per giungere ad una soluzione globale della crisi libica e la lotta contro tutto ciò che possa ostacolare tali sforzi”. In serata, poi, Di Maio andrà ad Algeri.