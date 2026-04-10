Governo Meloni, opposizioni unite all’attacco, Schlein: “Quattro anni di nulla, ora tocca a noi”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta su cosa succede nel governo Meloni dopo i risultati del referendum, le dimissioni di Delmastro, Santanchè e Bartolozzi e il caso Conte-Piantedosi. Ieri l'attenzione della politica si è concentrata tutta sull'informativa della presidente del Consiglio in Parlamento. Meloni ha assicurato che non ci saranno rimpasti e che non intende andare al voto anticipato, nonostante la crisi apertasi dopo la sconfitta sulla riforma della giustizia.
La premier ha inoltre difeso la politica estera del suo governo, rigettando l'accusa di essere subalterna a Trump. In Aula le opposizioni sono andate all'attacco. "Dal governo quattro anni di nulla, ora tocca a noi", ha avvertito la segretaria del Pd Elly Schliein. "In quattro anni avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla, toccherà a noi costruire un'alternativa in difesa della Costituzione".
Sulla stessa linea Giuseppe Conte. "Meloni ha citato grandi numeri, ma non due numeretti: quattro anni, zero riforme", ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle. "Noi siamo pronti per la sfida progressista e la manderemo a casa". Anche per il leader di Avs Angelo Bonelli il campo largo è pronto. "Non abbiamo problemi, siamo pronti a governare. Lei oggi ha fatto il discorso del suo declino, il discorso di apertura della sua campagna elettorale", ha dichiarato. "Se le opposizioni sono unite, alle prossime elezioni nel 2027 lei va a casa", ha avvertito infine il leader di Iv Matteo Renzi. "Il governo Vinavil ha una data di scadenza molto chiara, tra poco tocca a noi".
Iran: telefonata Meloni-Sharif, sostegno Italia a mediazione con Pakistan
Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha reso noto su X (ex Twitter) di aver avuto oggi un colloquio telefonico con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che ha espresso "apprezzamento" per "gli sforzi diplomatici del Pakistan per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e la ripresa del dialogo sottolineando il sincero desiderio del Pakistan di pace e stabilità" nella regione. "Sharif ha accolto con favore la dichiarazione congiunta rilasciata dai principali leader europei e internazionali, tra cui la presidente del Consiglio Meloni, a sostegno degli sforzi di pace del Pakistan".
Calabria, stop al commissariamento, Ferro: "Impegno mantenuto"
La revoca del commissariamento della sanità calabrese segna, dopo 17 anni, il ritorno alla piena gestione regionale. Una decisione che il governo presenta come un passaggio storico e il risultato di un percorso avviato negli ultimi anni. Secondo la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, si tratta di "un impegno mantenuto" dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva annunciato l'obiettivo già nei mesi scorsi. L'uscita dal commissariamento, sostiene, apre una nuova fase per la Calabria, chiamata ora a tradurre l'autonomia ritrovata in capacità amministrativa concreta. Il punto, adesso, sarà verificare se la fine della gestione straordinaria riuscirà davvero a produrre un sistema sanitario più efficiente e in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini, in una regione che per anni è stata simbolo delle criticità della sanità pubblica italiana.
Conte: "Con Schlein progetto condiviso per mandare a casa Meloni"
"Io ed Elly Schlein siamo consapevoli che dobbiamo lavorare a un progetto politico condiviso" perché "dobbiamo assolutamente mandare a casa Meloni" ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della trasmissione televisiva Piazzapulita, su La7. "Il progetto non deve essere anti-Meloni, ma dovrà raccogliere la sfida progressista", ha poi aggiunto.
Governo, le ultime notizie in diretta dopo l'informativa di Meloni in Parlamento
I partiti del campo largo si compattano e vanno all'attacco del governo dopo l'informativa di Giorgia Meloni in Parlamento. "Quattro anni di nulla, ora tocca a noi", ha avvertito la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo in Aula. "Con le opposizioni unite Meloni va a casa", ha ribadito Matteo Renzi Renzi. La premier ha assicurato che non ci sarà alcun rimpasto o voto anticipato ma sia il leader di Avs, Angelo Bonelli, che il presidente del M5s, Giuseppe Conte, hanno lanciato un guanto di sfida: "Noi siamo pronti a governare".