Governo Meloni, opposizioni unite all’attacco, Schlein: “Quattro anni di nulla, ora tocca a noi”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta su cosa succede nel governo Meloni dopo i risultati del referendum, le dimissioni di Delmastro, Santanchè e Bartolozzi e il caso Conte-Piantedosi. Ieri l'attenzione della politica si è concentrata tutta sull'informativa della presidente del Consiglio in Parlamento. Meloni ha assicurato che non ci saranno rimpasti e che non intende andare al voto anticipato, nonostante la crisi apertasi dopo la sconfitta sulla riforma della giustizia.

La premier ha inoltre difeso la politica estera del suo governo, rigettando l'accusa di essere subalterna a Trump. In Aula le opposizioni sono andate all'attacco. "Dal governo quattro anni di nulla, ora tocca a noi", ha avvertito la segretaria del Pd Elly Schliein. "In quattro anni avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla, toccherà a noi costruire un'alternativa in difesa della Costituzione".

Sulla stessa linea Giuseppe Conte. "Meloni ha citato grandi numeri, ma non due numeretti: quattro anni, zero riforme", ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle. "Noi siamo pronti per la sfida progressista e la manderemo a casa". Anche per il leader di Avs Angelo Bonelli il campo largo è pronto. "Non abbiamo problemi, siamo pronti a governare. Lei oggi ha fatto il discorso del suo declino, il discorso di apertura della sua campagna elettorale", ha dichiarato. "Se le opposizioni sono unite, alle prossime elezioni nel 2027 lei va a casa", ha avvertito infine il leader di Iv Matteo Renzi. "Il governo Vinavil ha una data di scadenza molto chiara, tra poco tocca a noi".