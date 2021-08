Green pass obbligatorio, le nuove regole: cosa cambia dal 6 agosto Dal 6 agosto il green pass diventerà obbligatorio in Italia per bar, ristoranti, musei, cinema, palestre, piscine e molte altre attività. La lista è stata decisa dal governo alcuni giorni fa, ma ci sono diverse attività che si potranno svolgere anche senza la certificazione verde: ad esempio l’accesso a negozi, supermercati e mezzi pubblici. Per scaricare il green pass ci sono diversi metodi, per ottenerlo è necessario essere vaccinati contro il Covid, essere guariti dal virus o aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il 6 agosto entra in vigore il green pass obbligatorio per una lunga serie di attività. Con il decreto Covid il governo ha deciso che la certificazione verde sarà necessaria per entrare in bar, ristoranti, palestre, piscine, musei, cinema e molti altri luoghi. Il green pass si può ottenere in tre modi: vaccinandosi contro il Covid, guarendo dal virus in caso di infezione o effettuando un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Ci sono diverse modalità per scaricarlo, mentre nelle diverse attività ci saranno delle persone che potranno controllarlo attraverso un'applicazione per i dispositivi mobili. Se è vero che c'è una lunga lista di attività che non si potranno svolgere dal 6 agosto senza green pass, è anche vero che diversi luoghi sono esclusi dall'elenco. Intanto la discussione su scuola e trasporti è ancora in corso: il governo dovrebbe prendere a breve una decisione.

Green pass obbligatorio in Italia, le regole: dove è necessario

La lista delle attività per cui, dal 6 agosto, sarà obbligatorio avere il green pass è stata decisa dal governo Draghi. Ci sono luoghi all'aperto e luoghi al chiuso, ma in generale bisognerà comunque rispettare tutti i protocolli di sicurezza, anche se si accederà con la certificazione verde.

Bar e ristoranti

Per bar, ristoranti, pub e tutti gli altri servizi di ristorazione, sarà obbligatorio l'accesso con il green pass solamente al chiuso e per il consumo al tavolo.

Cinema, teatri e musei

Il green pass dal 6 agosto sarà obbligatorio anche per tutti i luoghi della cultura, dalle mostre ai musei, ma anche per cinema e teatri. In ogni caso il personale all'ingresso dovrà controllare che chi entra abbia la certificazione verde

Spettacoli all'aperto ed eventi sportivi

Spettacoli all'aperto e grandi eventi sportivi sono permessi sia all'aperto che al chiuso, con una capienza fino al 50% in zona bianca. Ma attenzione: anche in questo caso servirà il green pass.

Palestre e piscine

Il green pass sarà necessario anche per accedere a palestre e piscine al chiuso, ma non solo: certificazione verde obbligatoria anche per i centri benessere e i centri termali.

Sagre, fiere e parchi divertimento

La certificazione verde sarà obbligatoria in tutti quei luoghi che, all'aperto o al chiuso, creano un grande assembramento di persone. Perciò il green pass sarà necessario, dal 6 agosto, anche per sagre, fiere, congressi, parchi divertimento e parchi a tema, ma anche centri sociali, culturali e ricreativi.

Sale gioco, scommesse, bingo e casinò

Anche nel caso delle sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, all'attività all'interno può accedere solamente chi ha il green pass, che verrà controllato dal personale all'ingresso.

Concorsi pubblici

Per far ripartire tutti i concorsi pubblici in sicurezza, il governo ha deciso di includerli tra le attività per cui è necessario il green pass dal 6 agosto. Il QR code sarà verificato prima di accedere per sostenere le prove.

Dove si può andare senza green pass

Restano fuori dalla lista di ciò che non si potrà fare dal 6 agosto senza green pass diversi servizi essenziali e, principalmente, attività che si possono svolgere all'aperto.

Negozi e centri commerciali

Anche dal 6 agosto si potrà continuare ad andare in negozi e centri commerciali senza l'obbligo di esibire il green pass. Gli esercizi commerciali, infatti, sono esclusi dalla lista del governo.

Supermercati e farmacie

Accesso libero anche a supermercati e farmacie, così come in generale tutti gli altri servizi ritenuti essenziali. Non servirà la certificazione verde.

Sport e piscine all'aperto

Dal 6 agosto si potrà continuare a svolgere attività sportiva all'aperto senza green pass, così come si potrà continuare ad andare in piscina, ma solamente all'aperto.

Bar e ristoranti all'aperto

La regola per ristoranti, bar e pub vale solo in caso si tratti di spazi chiusi e seduti al tavolo. Perciò per ordinare al bancone o all'esterno non sarà necessario il green pass.

Mezzi pubblici

Niente green pass per prendere i mezzi pubblici (per ora), anche se il governo sta pensando di introdurlo per navi, aerei e treni a lunga percorrenza. In ogni caso dovrebbe restare escluso il trasporto pubblico locale.