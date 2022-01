Green pass obbligatorio dal 1° febbraio in negozi, banche e poste: le nuove regole da domani Da domani, 1° febbraio, scatta l’obbligo di green pass base nei negozi, uffici pubblici, banche e poste. Vediamo dove verrà chiesta la certificazione verde e dove si potrà andare senza.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da domani il green pass sarà obbligatorio nei negozi, nelle banche, alle poste e negli uffici pubblici. A quasi un mese dall'approvazione del decreto del 5 gennaio da parte del governo Draghi, altre misure contro il Covid entrano in vigore. Per sapere la lista dei negozi esentati, invece, è stato necessario aspettare il Dpcm del 21 gennaio. E ora, dopo dieci giorni, scatta l'obbligo di green pass base per una serie di attività. Ma attenzione, non si tratta della certificazione verde rafforzata, che prevede vaccinazione contro il Covid o guarigione dal virus, ma di quella base ottenibile anche effettuando un tampone che abbia esito negativo.

Dove serve il green pass dal 1° febbraio

Dal 1° febbraio il green pass base sarà necessario per entrare in tutti i pubblici uffici, nei negozi, nelle banche e alle poste, con alcune eccezioni e deroghe decise dal governo. Nei supermercati si potrà comprare di tutto senza certificazione verde, anche generi non alimentari. Discorso diverso per i tabaccai, che non sono stati esentati: da domani non si potranno più comprare le sigarette senza green pass base. Lo stesso vale per le poste, in cui scatta l'obbligo di certificazione verde: nessuna deroga, neanche per ritirare la pensione.

Cosa si può fare senza green pass da domani 1° febbraio

La lista delle deroghe previste da domani riguarda solo poche e selezionate attività, che vanno dai supermercati, alimentari e simili alle farmacie e parafarmacie, passando per i distributori di benzina:

Leggi anche Green Pass senza scadenza per chi ha la terza dose: nuove regole anti Covid per il mese di febbraio

Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati. 8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Tutti gli altri negozi dovranno chiedere il green pass base all'ingresso dal 1° febbraio, altrimenti rischiano multe salate.