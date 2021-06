Dal 1 luglio si potrà tornare a viaggiare liberamente. Dopo il via libera dell'Unione europea, il presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm che regola l'utilizzo del green pass. Palazzo Chigi fa sapere che, con il decreto siglato da Mario Draghi, vengono definite le modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali Covid-19, che faciliteranno "la partecipazione ad eventi pubblici", l'accesso "alle strutture sanitarie assistenziali", le Rsa, e "gli spostamenti sul territorio nazionale". Con la firma del Dpcm, fanno sapere da Chigi, vengono attuate le condizioni affinché il regolamento europeo sul green pass sia pienamente operativo dal prossimo 1 luglio.

Con il Dpcm firmato da Draghi e con la regolamentazione del green pass viene assicurata "la piena libertà di movimento sul territorio dell’Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido". Da oggi è attivo il sito internet per la gestione del certificato, dove sono disponibili tutte le risposte ai dubbi e perplessità. Da Chigi spiegano anche che "tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno", poi "la piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle Certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni".

Il green pass europeo sarà disponibile sull'App Io e Immuni, o tramite il sito internet del governo. Ma sarà disponibile anche per la visualizzazione e stampa da pc, tablet e smartphone. Un'ulteriore alternativa è rappresentata dall'opportunità di averlo in versione cartacea: "Potrà essere richiesto al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria". Per ottenere la certificazione verde ci sono tre possibilità: aver completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid; aver contratto il virus ed essere guariti; aver effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.