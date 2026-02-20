Elezioni comunali 2026, quando e dove si vota: l’elenco delle città interessate

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota per le elezioni amministrative 2026. In totale sono 626 i Comuni interessati, di cui 15 capoluoghi di provincia. Come si legge nel comunicato diffuso dal governo dopo lo scorso Cdm, l’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e l’8 giugno.

Non solo il referendum sulla giustizia. Nel 2026 ci saranno altri appuntamenti elettorali importanti. Quest'anno infatti, andranno al voto più di 600 Comuni, tra cui quattordici capoluoghi di provincia e un capoluogo di Regione (Venezia). Le date fissate per le prossime elezioni amministrative 2026 sono quelle di domenica 24 e lunedì 25 maggio, come comunicato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in occasione dell'ultimo Consiglio dei ministri.

In quanti Comuni si voterà per le amministrative 2026

Dopo il voto del 22 e 23 marzo, in cui i cittadini si esprimeranno sulla riforma della giustizia, a distanza di due mesi, molti di loro saranno nuovamente chiamati alle urne. In quel caso non si tratterà di un referendum ma di elezioni comunali. Nello specifico, la prossima tornata di amministrative coinvolgerà 626 Comuni delle regioni a statuto ordinario. Quasi tutto lo stivale insomma, sarà interessato dal voto.

Gli elettori saranno chiamati alla scelta del Sindaco e al rinnovo del consiglio comunale. Come si apprende dal comunicato finale diffuso dal Consiglio dei ministri, il governo – su decisione del titolare del Viminale – ha fissato le date del voto, che si svolgerà in due giornate: domenica 24 e lunedì 25 maggio. Nei Comuni in cui è previsto il secondo turno, in caso di eventuale ballottaggio, i cittadini dovranno tornare nuovamente alle urne domenica 7 e lunedì 8 giugno.

L'elenco dei capoluoghi al voto

Come dicevamo, tra i 626 Comuni al voto, quindici sono capoluoghi, per un totale di otto Regioni coinvolte, tutte a statuto ordinario. Si tratta di Veneto, Calabria, Toscana, Lombardia, Macerata, Abruzzo, Campania e Puglia. Anche in questo caso il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l'8 giugno. Riportiamo qui di seguito l'elenco dei capoluoghi interessati: