È morto Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea E’ morto all’età di 98 anni Jacques Delors, l’ex presidente della Commissione Europea tra il 1985 e il 1995 ed ex ministro dell’Economia francese tra il 1981 e il 1984. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto all'età di 98 anni Jacques Delors, politico ed economista, ex presidente della Commissione europea, tra il 1985 e il 1995 ed ex ministro dell'Economia francese tra il 1981 e il 1984. La notizia del decesso del padre dell'euro, figura della sinistra francese, è stata data dalla figlia Martine Aubry.

"È morto questa mattina nella sua casa di Parigi, nel sonno", ha detto il sindaco socialista di Lille. Favorito nei sondaggi, Jacques Delors deluse le speranze della sinistra rifiutando di candidarsi alle elezioni presidenziali del 1995, con una spettacolare rinuncia in televisione davanti a 13 milioni di spettatori. Fu il presidente della Commissione europea per tre mandati consecutivi, caso fino ad ora unico. Sotto la sua guida venne istituito il mercato unico, venne riformata la politica agricola comune e furono firmati l'Atto unico europeo, gli accordi di Schengen e soprattutto il Trattato di Maastricht, che istituì l'Unione europea e la moneta unica europea, l'euro.

Le reazioni

"Uomo di Stato del destino francese. Artigiano inesauribile della nostra Europa. Combattente per la giustizia umana. Jacques Delors era tutto questo. Il suo impegno, i suoi ideali e la sua rettitudine ci ispireranno sempre. Saluto il suo lavoro e la sua memoria e condivido il dolore dei suoi cari", si legge sul profilo X del presidente francese Emmanuel Macron, che ha pubblicato una foto dell'ex capo della Commissione Ue scomparso oggi.

"Con la morte di Jacques Delors, l'Ue perde un gigante. Ultimo cittadino onorario d'Europa, ha lavorato instancabilmente, come presidente della Commissione europea e membro del Parlamento europeo, per un'Europa unita", ha scritto su X la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola. "Generazioni di europei continueranno a beneficiare della sua eredità", ha aggiunto.

Uno dei primi politici italiani a commentare la notizia è stato il leader di Azione, Carlo Calenda: "Profondo cordoglio per la notizia della scomparsa di Jacques Delors. Ci lascia un grande europeo, in un tempo in cui l'Europa avrebbe molto bisogno di figure come la sua".

"Jacques Dlors è stato un gigante dell'Europa politica. Il miglior modo per ricordarlo è lavorare insieme per gli Stati Uniti d'Europa di domani", sono le parole di Matteo Renzi sui social.

"L'Europa moderna perde oggi il suo padre fondatore. Ne piangiamo la scomparsa, ci inchiniamo davanti alla sua forza e autorità morale, porteremo avanti con ancora maggior impegno le sue idee", ha scritto su X Enrico Letta.

"Con la scomparsa di Jacques Delors viene a mancare una personalità che ha segnato, sulla base di valori cristiani, il percorso di rafforzamento dell'Europa. Alla sua famiglia il mio sentito cordoglio. Porteremo avanti le sue idee per un'Europa più forte ed unita", ha scritto sempre su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Jacques Delors ci ha lasciato, ma consegnandoci un'Unione Europea di cui è stato architetto appassionato, mosso da una visione alta dei valori liberali e del ruolo dell'Europa per l'affermazione della democrazia, dei diritti, della solidarietà e della integrazione sovranazionale", è il messaggio su X di Piero Fassino, deputato del Partito democratico e vicepresidente della commissione Difesa della Camera dei deputati.

"Jacques Delors ci ha appena lasciato. Perdiamo uno dei più grandi costruttori della nostra Europa. Tutti noi gli dobbiamo moltissimo: la sua visione, il suo metodo e la sua perseveranza ci accompagneranno e ci ispireranno sempre nel nostro cammino europeo, ancora da percorrere", ha commentato su X Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.