Conte accende una candelina per il primo anno di governo Meloni: “Ma cosa avranno da festeggiare?” Giuseppe Conte pubblica un video sui social per ironizzare sulla kermesse di Fdi, organizzata per celebrare un anno di governo: “Ma cosa avranno da festeggiare?”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader del M5s Giuseppe Conte accende una candelina simbolica, mentre al teatro Brancaccio di Roma dirigenti e militanti di Fdi sono riuniti per la kermesse ‘L'Italia vincente', le celebrazioni a un anno dall'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. "Ma cosa avranno da festeggiare?", attacca Conte sui social, parlando ironicamente di ‘‘un anno di grandissimi risultati" e ricordando i rincari della benzina, il caro scuola, il caro vita più in generale.

"Hanno votato le spalle a chi non ha niente – dice Conte nel video, in cui vengono riproposti i titoli dei tg su inflazione, caro benzina, caro mutui, caro scuola, migranti – al ceto medio affossato dal carovita, ai nostri giovani ai quali sanno proporre solo contratti precari. Con" il centrodestra "possono brindare corrotti, evasori, qualche colletto bianco e l'industria bellica. Non permetteremo che Meloni e soci mettano in ginocchio il nostro paese e la nostra Italia".

Alla kermesse di Fratelli d'Italia non ha partecipato la leader Meloni, al centro della bufera dopo la rottura con il compagno Andrea Giambruno, in seguito ai fuorionda diffusi da ‘Striscia la notizia', in cui il giornalista è stato ripreso di nascosto mentre flirtava con le colleghe, vantandosi anche di una tresca con una di loro. Meloni, di ritorno da Israele, ha deciso di trascorrere la giornata con la figlia Ginevra.

Se il giornalista momentaneamente si è autosospeso dal programma che conduce da quest'estate ‘Diario del giorno', Meloni, dopo aver pubblicato un post sui social annunciando la separazione dal padre di sua figlia, ha detto di non voler più parlare della vicenda. Anche la sorella Arianna, incalzata oggi dai giornalisti, ha detto che di non voler parlare di gossip: "Voi vi siete alzati stamattina alle 8 di mattina per chiedermi come sta la premier? Io mi vergognerei…Mi pare che abbia parlato e che abbiano parlato tanti ministri, secondo lei come sta? Abbiate pazienza, pietà ragazzi…rendetevi conto. Io vi ringrazio perché il tesseramento sta andando molto bene anche per questo tipo di giornalismo. Continuate così perché secondo me andremo ancora meglio. Buon lavoro", ha tagliato corto.