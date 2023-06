Berlusconi in ospedale: come sta dopo la seconda notte di ricovero Berlusconi in ospedale per la seconda notte consecutiva: si trova al San Raffaele per controlli, in un reparto di degenza ordinaria.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele. L'ex presidente del Consiglio ha trascorso la sua seconda notte in ospedale, dove si trova per accertamenti già programmati, per via della nota patologia della quale l'ex presidente del Consiglio soffre da tempo, e cioè la leucemia mielomonocitica cronica. Secondo quanto si apprende la nottata è stata tranquilla.

Ieri nella struttura si sono recati in visita il fratello Paolo Berlusconi e la figlia Marina. Nella struttura Berlusconi è arrivato autonomamente, e sarebbe sveglio e pienamente cosciente. Per adesso nessuna previsione su quanto è destinata a durare l'attuale degenza. Berlusconi non si trova in terapia intensiva, come precisato dalla struttura sanitaria sanitaria milanese, al contrario di quanto era filtrato dal San Raffaele nelle prime ore di ieri. Era stato dimesso il 19 maggio alla fine di un mese e mezzo di degenza, prima in rianimazione e poi in un reparto ordinario, per curare un'infezione polmonare.

Il bollettino ufficiale sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi firmato dai medici Zangrillo e Ciceri, che è stato diffuso nel pomeriggio di venerdì 9 giugno, recita:

Il presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica. L’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme.

Nel fine settimana era in programma un vertice di Forza Italia ad Arcore, nel quale il presidente di FI doveva fare il punto sull'attuazione del programma elettorale con i ministri azzurri. L'incontro però è stato rinviato, come hanno fatto sapere fonti del partito, proprio per il ricovero del presidente in ospedale, e non è stata ancora fissata una nuova data. Per la giornata di oggi non è atteso alcun bollettino medico.