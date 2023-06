Silvio Berlusconi è stato ricoverato nuovamente all’ospedale San Raffaele di Milano Il leader di Forza Italia è stato ricoverato nuovamente al San Raffaele di Milano in un reparto di degenza ordinaria e non in terapia intensiva: era stato dimesso lo scorso 19 maggio dopo 45 giorni.

A cura di Tommaso Coluzzi

Silvio Berlusconi è tornato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato nuovamente ricoverato a diverse settimane dalle sue dimissioni. Era il 19 maggio scorso quando il leader di Forza Italia ha lasciato l'ultima volta l'ospedale dove è in cura da tempo dopo un ricovero di 45 giorni, buona parte dei quali trascorsi in rianimazione. L'ex presidente del Consiglio, secondo quanto si apprende, non si trova in terapia intensiva ma in un reparto ordinario e trascorrerà questa notte in ospedale.

Berlusconi non è in terapia intensiva, ma in un reparto ordinario

Questa volta Berlusconi è stato ricoverato nel reparto di degenza ordinaria del padiglione Q1. Non si trova, quindi, in terapia intensiva. È lo stesso reparto da cui era stato dimesso poche settimane fa. Non è da escludere che il leader di Forza Italia sia in ospedale per sottoporsi a un nuovo ciclo di cure. Secondo quanto riferiscono fonti qualificate all'agenzia LaPresse, inoltre, Berlusconi dovrebbe passare almeno la prossima notte al San Raffaele.

Tajani sul ricovero di Berlusconi: "Controlli previsti"

Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri, ci ha tenuto a pronunciare immediatamente parole rassicuranti: "Sono controlli che erano già previsti, sono stati soltanto anticipati di qualche giorno". E quando i presenti gli hanno chiesto perché, allora, fosse previsto un incontro ad Arcore per domani con tutti i vertici del partito, Tajani ha ribadito: "Erano assolutamente previsti". I dubbi sulle tempistiche e sull'urgenza del ricovero di Berlusconi, in ogni caso, restano.

Il precedente ricovero all'ospedale San Raffaele

L'ex presidente del Consiglio è malato di leucemia mielomonocitica, come annunciato dal bollettino firmato dal professor Zangrillo – medico storico di Berlusconi – diramato ormai due mesi fa. L'ultima volta era stato ricoverato per via di una infezione polmonare, da cui Berlusconi è guarito dopo molti giorni di apprensione trascorsi in rianimazione. Era entrato in ospedale all'inizio di aprile, per uscire a metà maggio. Durante la degenza al San Raffaele l'infezione polmonare – arrivata nel quadro di un fisico molto debilitato dalla leucemia – è migliorata fino a permetterne l'uscita. Nei giorni di ricovero, però, Berlusconi non si è risparmiato, registrando persino un lungo intervento in video mostrato alla convention di Forza Italia. Ma l'ex presidente del Consiglio non è più tornato a parlare in pubblico, salvo altri interventi registrati.