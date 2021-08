Chi sono i candidati sindaco alle elezioni comunali a Napoli 2021 A causa della pandemia di Coronavirus, le elezioni comunali 2021 a Napoli sono state rimandate. La data precisa è stata finalmente fissata: i napoletani saranno chiamati alle urne il 3 e 4 ottobre 2021. Tra i candidati principali, Gaetano Manfredi per il centrosinistra, Catello Maresa per il centrodestra e l’ex primo cittadino Antonio Bassolino.

Si avvicinano le elezioni comunali 2021 a Napoli per scegliere il nuovo sindaco che guiderà, per i prossimi 5 anni, il capoluogo campano. Previste per la scorsa primavera, quella del 2020, le elezioni sono state rimandate a causa della pandemia di Coronavirus, e finalmente è stata fissata una data precisa: i napoletani saranno chiamati alle urne il 3 e il 4 ottobre del 2021. Definita anche una data per un eventuale ballottaggio: si voterà, nell'evenienza, il 17 e il 18 ottobre. Tra i candidati, figurano l'ex ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, l'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino e l'ex magistrato Catello Maresca, nonché l'ex assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente.

Elezioni Napoli 2021, i nomi dei candidati sindaco

Vediamo nel dettaglio, uno per uno, chi sono i candidati sindaco che concorrono alla poltrona di Palazzo San Giacomo alle prossime elezioni comunali a Napoli, che si svolgeranno come detto il 3 e 4 ottobre.

Gaetano Manfredi

Originario della provincia di Napoli, Gaetano Manfredi è il candidato sindaco che ha messo d'accordo il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle e si presenta dunque con una coalizione di centrosinistra. Rettore dell'Università Federico II di Napoli dal 2014 al 2020, Gaetano Manfredi è stato poi ministro dell'Università e della Ricerca del 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 2021, durante il secondo Governo Conte.

Catello Maresca

L'ex magistrato è invece il candidato del centrodestra. Ora in aspettativa proprio per concorrere per l'elezione a Palazzo San Giacomo, Maresca ha lavorato nella Direzione distrettuale antimafia ed è stato sostituto procuratore alla Procura della Repubblica di Napoli.

Antonio Bassolino

Si candida con una serie di liste civiche invece Antonio Bassolino, che sulla poltrona di San Giacomo si è invece già seduto, per due mandati, dal 1993 al 2000. Ministro del Lavoro e dalla Previdenza Sociale nel primo Governo D'Alema, Bassolino è stato anche per 10 anni governatore della Regione Campania.

Alessandra Clemente

Per dedicarsi alla campagna elettorale, Alessandra Clemente si è da poco dimessa dalla sua carica di assessore ai Giovani del Comune di Napoli. La Clemente è la candidata del sindaco uscente, Luigi De Magistris, che lascia il governo della città dopo due mandati.