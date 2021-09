Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della lista Prima Napoli “Prima Napoli” è la lista della Lega di Salvini a sostegno della candidatura a sindaco di Napoli di Catello Maresca: ha candidati presidenti alla prima, terza, quarta, quinta, sesta e ottava municipalità. All’appello di un Carroccio che corre senza logo hanno risposto avvocati, imprenditori, medici, studenti e operai.

"Prima Napoli": la Lega di Salvini che corre – meglio senza logo – a sostegno di Catello Maresca come sindaco del capoluogo partenopeo. Avvocati, imprenditori, medici, studenti e operai che hanno risposto all'appello del Carroccio e del suo coordinatore cittadino Severino Nappi: cambiare ed essere per Napoli l'alternativa valida alla gestione – a loro dire "disastrosa" – della sinistra.

La lista ha candidati presidenti nella prima, terza, quarta, quinta, sesta e ottava municipalità. È una di quelle consegnate al Parco Quadrifoglio qualche minuto dopo la scadenza dei termini per la presentazione. Fuori tempo vuol dire, in teoria, fuori dalla corsa. Se le liste ritardatarie – oltre a "Prima Napoli" ce ne sono due civiche – saranno escluse, Maresca perderebbe in un colpo circa 80 candidati. Sulla vicenda si è espresso Severino Nappi: spiega che ci sono due sentenze del Consiglio di Stato che ammettono l'ammissibilità delle liste – con i rappresentanti già all'interno del palazzo – anche se presentate con lieve ritardo. «Sono sereno – ha detto – prima delle 12, i nostri delegati erano all'interno e c'è chi può confermarlo».

Di seguito, sono riportati in ordine alfabetico i candidati di "Prima Napoli".

Tutti i candidati della lista Prima Napoli

Albano Francesca

Aversano Barbara

Barbato Roberto

Bartone Giovanni

Bizzi Salvatore

Cipriani Simona

Conte Pasqualina

Coppola Giovanni

Cristiani Andrea (Cristiano)

De Maria Marco

De Micco Giusy (Café)

De Santo Armando

Desidery Vincenzo

Di Nocera Anna

Esposito Antonella

Ferraro Domenico

Frecciarullo Teresa (Freccia)

Fuorio Manuela

Giglio Amedeo

Graziano Raffaele

Maietta Michela Sonia

Marangio Ciro

Manduca Martina

Mansueto Irene

Marzella Pasquale

Mustilli Bona

Paesano Marianna

Palomba Stefano (Palumbo)

Perez Vincenzo

Punzo Clotilde (Tilde)

Rollin Rosario

Romanino Carmela

Russo Gennaro

Sapio Roberta

Sarno Rosa

Sasso Annunziato (Nunzio)

Scalesse Anna

Sigismondo Rosaria (Rosaria)

Sommella Fortunato

Venezia Marco