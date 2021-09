Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della lista Napoli è Napoli “Napoli è Napoli” è una delle cinque liste a sostegno del candidato indipendente a sindaco di Napoli Antonio Bassolino, che ha già ricoperto questo ruolo per due mandati consecutivi dal 1993 al 2000. La scelta del capolista è ricaduta su Ennio Migliarotti, definito da Bassolino “un ottimo dirigente del Comune”.

A cura di Federica Grieco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una delle cinque liste a sostegno del candidato indipendente a sindaco di Napoli Antonio Bassolino è "Napoli è Napoli". Bassolino, già alla guida di Palazzo San Giacomo per due mandati consecutivi dal 1993 al 2000, ha presentato le liste che lo sostengono al cinema "Modernissimo" di Napoli. È stato scelto come capolista Ennio Migliarotti, definito dall'aspirante sindaco, come un "ottimo dirigente del Comune".

Tutti i candidati della lista Napoli è Napoli

Migliarotti Ennio

Acunzo Luca

Caliendo Rosario

Capolino Augusto

Capozzoli Luigi

Castaldi Antonio

Ciccone Giuseppe

Dati Marco

Delle Donne Raffaele

De Lucia Gennaro

Di Dio Stefania

Elicio Francesco

Elicio Maria Rosaria

Ferri Deny

Fiorillo Sabato

Gatto Anna

Grimaldi Vincenzo

Guarracino Rosario

Guida Francesco

Inzirillo Ester

Italiano Massimo

Masullo Antonio

Matacena Marianna

Monaco Cristofaro

Montella Rosa

Montesarchio Angela

Musella Giuseppe

Papa Pierluigi

Pesante Lucia

Ricci Cira

Russo Carmine

Sasso Raffaella

Zampicinini Maria