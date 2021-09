Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della Lista per La Città La lista Noi Campania “per la Città” con Manfredi Sindaco è una delle liste sostiene Gaetano Manfredi candidato sindaco di Napoli. La lista punta su personalità del mondo delle professioni, dell’imprenditoria, amministratori uscenti e politici di esperienza. I candidati sono in ordine alfabetico, non c’è un capolista.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fra loro figurano la consigliera comunale uscente de La Città, Roberta Giova, e il presidente uscente della IV Municipalità di Poggioreale-Vicaria, Giampiero Perrella. E, ancora, Alessandro Capone e Arsenio Perrotta, consiglieri municipali uscenti rispettivamente della V e dell'VIII Municipalità. Roberto Minopoli, figlio di Umberto, già consigliere comunale di FI, purtroppo deceduto recentemente, Pasquale Sannino, ex consigliere comunale nella consiliatura Iervolino e candidato alle ultime regionali, Rosario Gallucci, sindacalista del mondo taxi, Luigi Gesuè, figlio di Francesco ex vicesindaco Dc a Napoli, e l'imprenditrice Raffaella Alloni.

1. Raffaella Fernanda ALLONI

2. Assunta Martina ANGOTTI

3. Maria Consiglia BELGIORNO

4. Alessandro CAPONE

5. Eugenia CARBONE

6. Nunzia COSTANZO

7. Lorenza D'AVINO

8. Virginia DE ANGELIS

9. Flavio DE CICCO

10. Simona DE FRANCESCO

11. Ida DE GREGORIO

12. Maria Olimpia DE MICCO

13. Raffaellina DI MATTIA

14. Marco DI NEUBOURG

15. Simona ESPOSITO

16. Rosario GALLUCCI

17. Luigi GESUÈ

18. Roberta GIOVA

19. Maria GUADAGNO

20. Maurizio IANDOLI

21. Leopoldo IMPROTA

22. Fernando LUDIONE

23. Alessio MARTUSCIELLO

24. Roberto MINOPOLI detto Robi

25. Anita MONTELLA

26. Fabio NACARLO

27. Annamaria NAPOLANO

28. Maria Rosaria ORLANDO

29. Dario PAPA

30. Carmela PICCOLO

31. Vincenzo PEROZZINO

32. Giampiero PERRELLA

33. Arsenio PERROTTA

34. Ugo PONTI

35. Anna RONDINE

36. Giuseppe SANFILIPPO

37. Pasquale SANNINO

38. Lina SASSO detta Brunella

39. Eleonora TUCCI

40. Biagio VINCENTI