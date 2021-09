Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della Lista Movimento 5 Stelle Presentata la lista del Movimento Cinque Stelle a sostegno di Gaetano Manfredi (Pd-M5S-Leu) a sindaco di Napoli. Capolista la manager e imprenditrice Manuela Amato, tra i candidati consiglieri Ciro Borriello, già assessore allo sport della giunta De Magistris, il rapper Lucariello e l’attore Oscar Di Maio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Presentata la lista del Movimento 5 Stelle a sostegno di Gaetano Manfredi, l'ex ministro che corre come sindaco di Napoli sostenuto anche da Pd e Leu. La capolista è Manuela Amato, mediatrice creditizia ed imprenditrice nel campo delle RSA. C'è anche Ciro Borriello, negli ultimi 7 anni assessore allo Sport del Comune di Napoli con deleghe alla Pubblica illuminazione, Patrimonio, Politiche per la casa, Cimiteri, Sicurezza abitativa e Protezione Civile. Tra i 40 nomi, c'è anche Luca Caiazzo, detto Lucariello: rapper, educatore, ed autore di colonne sonore, ha vinto un disco d'ro con la sigla della serie Gomorra.

E ancora: il videomaker internazionale Dario Carotenuto; l'attore e regista teatrale Oscar Di Maio erede di una delle più antiche famiglie teatrali napoletane dal 1865; Rosario Napolitano, che a gennaio è stato eletto segretario dell’Ordine degli Infermieri di Napoli e che durante la pandemia ha fatto parte della Task Force per l’emergenza Covid partendo come volontario per la Lombardia.

I candidati della lista Movimento 5 Stelle al Comune di Napoli

1) Manuela Amato

2) Raffaele Andreozzi

3) Antonella Barbi

4) Ciro Borriello

5) Luca Caiazzo (Lucariello)

6) Luca Gennaro Capriello

7) Dario Carotenuto

8) Angelita Caruocciolo

9) Francesco Caso

10) Massimiliano Cipolletta

11) Teresa De Giulio

12) Raffaele De Rosa

13) Oscar Di Maio

14) Luciano Doria

15) Teresa Esposito

16) Davide Estate

17) Pasquale Feminiano

18) Marco Ferruzzi

19) Federica Flocco

20) Salvatore Flocco

21) Carmine Fonderico

22) Tommaso Fusco

23) Dario Gabriele

24) Maria Imbimbo

25) Giuseppe Klain

26) Daniela Lampognana

27) Ada Lopreiato

28) Lucia Francesca Menna

29) Gennaro Milone

30) Rosario Napolitano

31) Luigi Nave

32) Silvana Pagliuca

33) Gennaro Demetrio Paipais

34) Carlo Pedicini

35) Valentina Rapillo

36) Fiorella Saggese

37) Stefania Sannino

38) Flavia Sorrentino

39) Lucia Vergaglia

40) Andrea Vittoria