Comunali Napoli, tutte le liste ammesse per il Comune con i candidati consiglieri

Sono 32 le liste in corsa al consiglio comunale di Napoli a sostegno di 7 candidati sindaci per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Pubblicato il manifesto elettorale firmato dal sindaco uscente Luigi De Magistris. Per la carica di primo cittadino corrono, in ordine di sorteggio (tra parentesi il numero di liste a sostegno), Giovanni Moscarella (1), Catello Maresca (8), Rossella Solombrino (1), Gaetano Manfredi (13), Antonio Bassolino (5), Matteo Brambilla (1), Alessandra Clemente (3). Nel manifesto anche i nomi dei candidati al consiglio comunale che sono stati ammessi alla competizione, al netto, quindi, delle esclusioni per carenza di documentazione da parte della commissione prefettizia e dell'esito dei ricorsi amministrativi.

I candidati sindaci con tutte le liste che li sostengono

Giovanni Moscarella

Verità 3V Libertà

Catello Maresca

Fratelli d'Italia Forza Italia Napoli Capitale Cambiamo! Rinascimento Partenopeo Essere Napoli Partito Liberale Europeo Orgoglio Napoletano

Rossella Solombrino

Equità Territoriale

Gaetano Manfredi

Centro Democratico Per le Persone e le Comunità Moderati Lista Manfredi Sindaco Azzurri Noi Sud Napoli Viva Adesso Napoli Europa Verde Napoli Libera Napoli Solidale Repubblicani Democratici La città M5S Pd

Antonio Bassolino

Napoli è Napoli Bassolino per Napoli Con Napoli Azione Partito Gay Lgbt+

Matteo Brambilla

Napoli in Movimento

Alessandra Clemente