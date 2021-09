Elezioni Comunali Napoli 2021, i candidati della Lista Napoli Solidale La lista Napoli Solidale ha fra i candidati molti ex sostenitori e fedelissimi di Luigi De Magistris ora passati nell’asse Pd-M5s a sostegno di Gaetano Manfredi. Tra loro il capolista e riferimento delle cooperative sociali Gesco, Sergio D’Angelo, ispiratore della lista.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Napoli Solidale è la lista civica che sostiene Gaetano Manfredi (Pd-M5s-Leu) a sindaco di Napoli ed è diretta espressione di Sergio D'Angelo, riferimento del sodalizio di cooperative sociali Gesco e per dieci anni fedelissimo del sindaco uscente Luigi De Magistris, prima come assessore al Welfare poi come presidente dell'Acquedotto ABC. D'Angelo inizialmente aveva annunciato di volersi candidare a sindaco, poi ha fatto dietrofront stringendo un patto col centrosinistra e finendo nella grande coalizione a sostegno di Manfredi.

Fra i suoi candidati ci sono Rosario Andreozzi, altro consigliere uscente di Dema in fuga verso l'asse Pd-M5s, uomo di riferimento nella società comunale NapoliServizi dov'è stato a lungo sindacalista. In lista anche Dèsirèè Klain, giornalista e ideatrice del Festival internazionale di giornalismo civile.

Tutti i candidati della lista Napoli Solidale

D'Angelo Sergio

Klain Rosaria (Dèsirèè)

Coppeto Mario

Metitiero Daniela

Mazzarella Anna

Costa Claudia

Alfinito Amleto

Amodeo Giovanni (Gianfranco)

Andreozzi Rosario

Armani Gennaro

Barile Adele

Biscardi Emiliana

Braibanti Roberto

Cadavero Marcello

Calvino Fortunato

Cetrangolo Igor

Dell'Andro Giovanni Nunzio

Di Costanzo Antonio (Giovanni)

Fariello Sara

Ferrara Anna

Gaiangos Monica

Mazza Myriam

Michelino Roberta

Navas Luigi

Prototipo Alfredo Elia

Quaglietta Alessia

Raffa Anna

Rizzello Angelo

Russo Daniele Agrippino

Sansone Sergio

Savarese Adriana

Senatore Alessandro (Sandro)

Siciliano Mariarosaria

Speranza Valeria

Starita Annarita (Anna)

Tallarino Roberta

Terracciano Nicola

Trezza Sabina

Verde Bianca (Bianca Damm)

Zenga Stefania